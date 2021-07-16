«Родительский патруль» проводит рейды по недопущению происшествий на воде

С начала купального сезона в Алтайском крае утонуло пятеро несовершеннолетних. Чтобы такие трагедии не повторялись, на дикие пляжи параллельно со специалистами разных ведомств выходят родительские патрули городских школ.

Жители села Власиха мечтают, что когда-нибудь у них появится санкционированное место для купания и им больше не придется пренебрегать запретом.

Фото: Юлия Неволина

В селе Власиха две потенциально опасных точки, где чаще всего купаются местные жители. Эти пляжи дикие, потому сюда регулярно наведываются специалисты разных структур, а также представители родительского патруля школы № 98. В жаркие дни они появляются здесь ежедневно, общаются с отдыхающими, раздают памятки.

К полудню вторника народу на дамбе во Власихе собралось прилично – около 20 человек, включая малышей. Часть плещутся в воде, часть греются на берегу прямо под знаком, запрещающим купание. Увидев группу людей с повязками «Родительский патруль», отдыхающие настораживаются, но памятки берут.

Как отмечает заместитель директора по воспитательной работе школы № 98 Ольга Бобарыкина, в сезон сложно удержаться от соблазна искупаться. Особенно это касается детей, которые во время каникул часто предоставлены сами себе.

Любопытно, что местные ребята к купанию в запрещенном месте относятся более ответственно – редко кого удается поймать с поличным, знают, что здесь постоянно проводятся рейды. А вот учащиеся других школ встречаются. Причем не только из близлежащих сельских, но и городских. Так, попадались учащиеся школы № 110 и лицея № 101, об этом «родительский патруль» сообщил в администрации учреждений.

– Такие рейды мы начали проводить с конца мая, – рассказывает социальный педагог школы № 98 Марина Волкова. – В жару выходим ежедневно, когда попрохладнее – дважды в неделю. Стараемся согласовывать действия с разными службами. Если специалисты по делам несовершеннолетних выходят в рейд в два-три часа дня, то мы планируем визит на берег в 12 или 18 часов, чтобы усилить контроль. Также стараемся организовать отдых детей. В июне в школе работали лагерь дневного пребывания, профильные смены самых разных направлений. В общей сложности удалось задействовать 505 ребят от 6,5 до 17,5 лет. В июле-августе будем проводить разовые мероприятия совместно с органами ТОС, чтобы избежать скученности людей.

В состав родительского патруля школы № 98 входят бывшие выпускники с активной жизненной позицией. Среди таковых Елена Сиворонова. Она везде принимала участие будучи ученицей, и аналогичной тактики придерживается, став родителем: старается откликаться на все просьбы и инициативы.

– У меня тут дочь училась, теперь сын, с ними дома профилактические беседы провожу, – признается Елена. – Чтобы не было соблазна идти на дамбу, поставили в ограде бассейн, набрали в бочку воды, у нас в селе так многие делают. Это безопаснее. Сами на дамбе не купаемся, чтобы не подавать плохой пример, ездим в разрешенные места.

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