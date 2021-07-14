Бежим купаться: где можно без риска искупаться в Барнауле летом

Рассказываем, где можно устроить себе маленький курорт в городе. Самые безопасные и самые чистые места для купания в нашем городе — в обзоре «Вечернего Барнаула».

Фото: fotokto.ru

Ложка дёгтя в водной прохладе

Купание — самый любимый и полезный вид летнего досуга. С самого детства из любимого «Мойдодыра» Корнея Чуковского мы знаем, как это здорово «мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться». Однако рука об руку с пользой и развлечением идёт риск. С начала купального сезона 2021 года в Алтайском крае утонули уже пять детей. Все несчастные случаи произошли в зонах открытого купания — на импровизированных пляжах, не входящих в «белый список» Роспотребнадзора. Следственное управление Следкома РФ по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям об ответственности за жизнь и здоровье детей во время купания. Особенно повышенного внимания требуют водные развлечения на необорудованных пляжах, протоках и спусках к воде.

Правила безопасности просты, но их соблюдение — зона ответственности родителей.

Фото: mchs.gov.ru

Непредусмотренные для купания места всегда опасны. Дно в этих акваториях не обследовано, там могут находиться топляки — подтопленные куски деревьев и прочий габаритный мусор, о который можно удариться и получить серьёзную травму при нырянии, зацепиться и не суметь всплыть. В таких местах бывают перепады глубины, ямы, подводные течения, которые также могут привести к трагедии.

Родители должны объяснять детям, как вести себя на воде:

Необходимо рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоём.

Не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, потерять сознание, получить травму и погибнуть.

Находясь в воде, не производить действия, связанные с захватом человека. В разгар игры можно случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он захлебнётся. Если что-то произошло в воде, никогда не следует пугаться и кричать. Во время крика в лёгкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность.

Во избежание травмирования и гибели не подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также не всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться жизнью.

На надувных матрасах и надувных игрушках нужно плавать с большой осторожностью. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что приведёт к потере плавучести.

Взрослые ни при каких обстоятельствах не должны упускать из поля зрения своего ребёнка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами. Спасатели напоминают, что тонущие люди практически никогда не кричат — все силы у них уходят на попытку удержаться на воде и сопротивление!

Чтобы водные развлечения приносили только радость, купаться нужно там, где это разрешено и где безопасность отдыхающих гарантирована. Ну что, идём купаться?

Фото: «Вечерний Барнаул»

Давайте плескаться, купаться, нырять!..

Безопасно и интересно можно отдыхать на специально оборудованных пляжах и в бассейных комплексах. В городе есть бассейны и пляжи на любой вкус и кошелёк. Итак, коврик, купальник, полотенце, крем для загара и большая шляпа. Готовы?

Городской бесплатный пляж на острове Помазкин (ул. Правобережный тракт, 10)

Фото: «Вечерний Барнаул»

Пляж открылся 3 июля и ждёт отдыхающих ежедневно с 10:00 до 21:00. На его содержание мэрия выделила 360 тысяч рублей. Для посетителей пляжа установлены душевые кабины, оборудованы лежаки и шезлонги, а на спасательном посту можно взять лодки, плавательные жилеты, спасательные круги.

«На территории пляжа проведено обследование и очистка дна водоёма. Центр гигиены и эпидемиологии сделал лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка с территории о. Помазкин. Укомплектован штат спасателей, получено разрешение ГИМС МЧС России по Алтайскому краю на эксплуатацию пляжа», в день открытия сообщили на сайте города.

Кроме этого, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляже организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков, ведется контроль за соблюдением социальной дистанции.

Пляж в Павловске (с. Павловск, Каменский тракт, между № 4 и 4а (в районе детского лагеря «Дружба»).

Бесплатный муниципальный пляж, который искусственно намыли на берегу Павловского (Касмалинского) водохранилища на реке Касмала. На автобусе сюда можно добраться за час (билет стоит 100 руб.), на автомобиле и того быстрее. На пляже есть раздевалки, душевые кабинки, биотуалет, урны, фонтаны с питьевой водой. Имеется здесь футбольное поле и две волейбольные площадки. Рядом есть несколько парковочных зон, кафе. Время работы: с 10:00 до 21.00. Вход бесплатный.

Кемпинг-парк «Природа и человек» (Ленточный бор, 24а)

Озеро, известное как Пионерское, около лагеря «Дружных» с недавних пор отдано в аренду. Арендаторы получили все необходимые разрешения на работу пляжа, очистили озеро, завезли белый песок и обработали территорию от комаров и клещей. Зона отдыха работает с 9:00 до 20:00. На пляже есть спасательный и медицинский пункты, кафе, прокат лодок и в большом количестве шезлонги и зонты от солнца. Парковка для машин бесплатная. Стоимость входного билета (на весь день) — 350 рублей для взрослых, 150 рублей для детей от 7 лет, до 7 лет бесплатно.

Фото: «Вечерний Барнаул»

«Водный мир» (Правобережный тракт, 39)

Фото: «Вечерний Барнаул»

Несколько лет подряд пляж, который был одним из первых коммерческих зон отдыха в городе, не работал. Виной тому были наводнение, холодный сезон и другие объективные причины. Но недостаточное количество безопасных зон для купания вблизи Барнаула не позволило владельцам пляжа остаться в стороне. Все разрешительные документы на его работу были получены 14 июля, об этом «Вечернему Барнаулу» лично рассказал владелец «Водного мира» Евгений Михайлов.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Дно акватории обследовано — оно безопасно, без ям и посторонних предметов, вода чистая — всё это подтверждено экспертизами. Зона для купания огорожена, также огорожена и зона спуска для гидроциклов и катеров. Любители быстрой езды по воде смогут без проблем спустить своих «водных коней» и не мешать отдыхающим. Для детей есть детская зона для купания — специальная выгороженная купель. На территории пляжа имеется наблюдательный пункт спасателей, постоянно присутствует медик. Также работает кафе с зонтиками, тентами, где можно перекусить, посидеть в тени или укрыться от дождя, есть лавочки и беседки для шашлыка. Организована зона бесплатной автопарковки. Вход — 200 рублей, для детей до 14 лет — бесплатный. Время работы с 10:00 до 21:00.

Пригородный платный пляж в посёлке Солнечном (Первомайский район, пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1).

Фото: novoaltaysk.com



Добраться туда из Барнаула можно на маршрутном такси № 203 или № 269 от остановки «Автовокзал» либо на маршрутке № 202 от остановки «Спартак-2». Из Новоалтайска — на маршрутном такси № 110. Автостоянка для отдыхающих бесплатная. Из развлечений на пляже — водные аттракционы, горки, площадка для игры в волейбол. Работает пляж с 10:00 до 21:00. Стоимость посещения: для взрослых и детей старше 12 лет — 500 рублей, для детей до 12 лет — 300 рублей. Детям до года посещение запрещёно.

Фото: novoaltaysk.com

Бассейны

Бассейн «Обь» (пр. Социалистический, 91)

Фото: «Вечерний Барнаул»

Самый старейший бассейн города летом работает на открытом воздухе во внутреннем дворе. Пешеходная зона и зона отдыха здесь отделаны искусственным покрытием «травка», есть шезлонги. Для взрослых посетителей работает большая глубокая чаша, для детей — специально оборудованные зоны разной глубины. Стоимость — 200 рублей/час, 650 рублей — полный день.

Бассейн парк-отеля «Лесные дали» (Широкая просека, 17)

Фото: страница парк-отеля «Лесные дали» во «ВКонтакте»

Небольшой открытый бассейн с подогревом работает с мая по октябрь. Его размер 10×5 м, глубина 1,6 м. Температура воды +27° С. Можно снять весь бассейн в аренду для большой компании! После купания здесь можно покататься на роликах, самокатах или велосипедах, поиграть в теннис, бадминтон или волейбол, устроить пикник или просто пообедать в кафе. Для детей есть батут и прокат электромобилей. Время работы: с 10:00 до 20:00. Цены: 350 рублей для взрослых, 250 рублей для детей от 2 до 12 лет.

Пляжный клуб PoolSide (ул. Жасминная, 3)

Для посетителей пляжный клуб с комплексом бассейнов для детей и взрослых площадью 450 кв. м, лежаками, гамаками под тентами и душевыми кабинами открывается в ближайшую субботу, 17 июля. На территории также находятся кафе с европейской кухней, летняя веранда, лаундж-зона, волейбольная площадка, есть детский аниматор. В прохладное время возможен подогрев воды. Время работы с 10:00 до 22:00. Цены: 500 рублей на весь день для взрослых в будни, (300 рублей после 18:00), 250 — для детей (после 18:00 — 150 рублей). Выходные дни: 500/250 рублей — на весь день.

«Пляж» в Парке спорта (ул. Ленинградская, 7а)

Фото: parksporta.com

Площадь зоны для купания здесь составляет 1 700 кв. м, глубина большого бассейна 1,8 м. На территории работает несколько кафе, есть шезлонги и vip-зона с мягкими лежаками, бургер-бар, кафе с собственной кухней, волейбольная площадка и игровая площадка для детей. Сюда нельзя проходить со своими напитками и едой, исключение — детское питание. Время работы: с 10:00 до 21:00. Цены: 600 рублей на весь день для взрослых (после 18 часов — 300 рублей), 300 рублей для детей до 14 лет, дети до 3 лет бесплатно.

Пляжный комплекс «Планета Q» (ул. Байкальская, 47)

Фото: «Вечерний Барнаул»

Этот комплекс находится прямо в лесу, в поселке Борзовая Заимка. Здесь несколько бассейнов, есть один с подогревом воды и отдельно детский бассейн. В «Планете Q» помимо бассейна есть и другие развлечения — для посетителей проводят дискотеки, занятия по английскому языку, для детей есть батут, работают аниматоры. Также все желающие могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы. Здесь можно заказать шашлык, пиццу, есть бар с безалкогольными напитками и многое другое. Вход со своими напитками и едой запрещён, исключение — детское питание. Детей без сопровождения взрослых не пускают. Стоимость входа (на весь день): взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей. С 17:00 до 21:00 — 300 рублей.

Фото: “Вечерний Барнаул”

Парк-отель «Чайка» (Пионерская Долина, 4)

Фото: chaika22.ru

Работает большой открытый бассейн (26×15 м) и неглубокий бассейн для детей. Раздевалки, тенты и душ входят в стоимость посещения. Открыты спортивные площадки, можно арендовать спортинвентарь, отдохнуть в лаунж-зонах, посидеть в ресторане. Есть развлечения для детей: бар с безалкогольными напитками, игровая комната, батут, прогулки на пони. Стоимость входа в будни (на весь день) — 500 рублей (взрослый), в выходные — 600 рублей. Дети до 5 лет бесплатно, с 5 до 10 лет — 300 рублей.

«Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5)

Фото: «Вечернии Барнаул»

Открытый бассейн «Арлекино» работает в одноимённом парке. Это два просторных бассейна — детский, глубиной 70 см, и взрослый — 150 см. Общая площадь бассейнов 1,2 тыс. кв. м. В стоимость входного билета входит пользование шезлонгами и зонтиками. Рядом продают мороженое и прохладительные напитки, со своими же напитками приходить нельзя. Без сопровождения взрослых сюда могут пройти дети в возрасте от 16 лет. Гостей развлекают аниматоры, а для всех желающих проводят занятия по аквааэробике. Стоимость входа (на весь день): взрослый — 500 рублей, детский — 250 рублей.

Фото: «Вечерний Барнаул»

После плавания в бассейне и отдыха на солнышке — самое время погулять в парке, где много зелени, есть красивые беседки и арки с вьющимися растениями. Есть кафе, аттракционы.

Бассейн «Крыша» (ул. Мало-Олонская, 28 (ТЦ «Воскресенье»)

Фото: krysha_basseyn_barnaul

Здесь работает небольшой бассейн глубиной около 1,5 м. В стоимость посещения входят шезлонги, раздевалки, душ. Есть бар. Время работы: с 10:00 до 21:00. Цены: 400 рублей за день для взрослых, 200 рублей — для детей от 5 до 12 лет, дети до 5 лет бесплатно. После 18:00 на вход действует скидка 50%.

Фото: krysha_basseyn_barnaul

Бассейн в велнес-клубе «Магис-Спорт» (ул. Взлётная, 25)

Работает небольшой бассейн на крыше клуба на Взлетной с шезлонгами и зоной для занятий фитнесом. Туда могут попасть не только владельцы карт. Время работы: с 6:00 до 21:00. Цена: для взрослых — 400 рублей в день, для детей до 13 лет — 200 рублей в день.

Бассейн фитнес-клуба «Адриатика» (ул. Попова, 167а)

В комплексе фитнес-клуба «Адриатика» оборудовано целых три открытых бассейна с подогревом воды и системой очистки — взрослый и два детских. Небольшой уютный пляж тщательно огорожен. В стоимость посещения включено пользование шезлонгами, тентами, душем, туалетом, раздевалками. Работает медпункт, есть кафе и бар, играет приятная музыка. А вот приносить на пляж свои напитки и еду запрещено. Вход для взрослых на весь день стоит 400 рублей, для детей (от 3 до 14 лет) — 350 рублей, дети до трёх лет могут пройти бесплатно.

Зона ответственности

Ответственность за безопасность детей в пляжных комплексах и открытых бассейнах несут родители. Бассейн — не детская комната, где за ребёнком присматривает аниматор. Следить за тем, чтобы чадо не утонуло, не травмировалось и вело себя пристойно — задача и обязанность родителей. То, что вы заплатили за вход и хотите отдохнуть, не означает, что сотрудники пляжных комплексов должны выполнять за вас родительские обязанности! Так, сотрудники одного из загородных комплексов рассказали «Вечернему Барнаулу», что малолетние посетители часто остаются без родительского надзора и ведут себя вызывающе: переворачивают лежаки, лазят на заборы. При этом родители не считают нужным делать детям замечания. Напоминаем: плата за вход не включает в себя присмотр за вашими детьми!