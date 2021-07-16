Стритуют все: уличные музыканты осваивают новые городские пространства

Уличные музыканты осваивают новые городские пространства, где не просто исполняют мелодии на заказ, а представляют вниманию публики настоящие концертные программы. И хотя сейчас выступления на улицах временно приостановлены из-за усложнившейся эпидситуации, в будущем подобная практика будет продолжена.

Фото предоставлено семьей Крутеёвых

Место в пространстве

Еще зимой представители городского Совета по развитию туризма предложили создать на территории Барнаула специальные локации для уличных концертов. Такими выступлениями планировалось украсить наш город в дни проведения второго этапа Кубка мира по гребле, а в случае, если идея приживется, расширить список мест, оборудованных для выступлений.

– Изначально мы планировали на время проведения международных соревнований создать на пр. Социалистическом так называемый музыкальный маршрут, берущий свое начало у Железнодорожного вокзала и заканчивающийся на ул. Мало-Тобольской, – пояснил председатель городского Совета по развитию туризма, депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. – Но потом решили пойти другим путем – определили места, где музыканты могли бы не просто стритовать, а подключать аппаратуру, после чего кинули клич среди артистов, имеющих опыт уличных выступлений. Те, кто откликнулся, прошли отбор – видеозаписи их выступлений просмотрели члены специально приглашенной комиссии, состоящей из музыкантов-профессионалов. В итоге сформировался список из 20 коллективов и отдельных сольных исполнителей, которые своими выступлениями и украсили город в дни проведения Кубка мира, помогли создать неповторимую атмосферу праздника.

Как рассказал Александр Романов, лидер группы Yess Band – команды, которая играла на закрытии соревнований на ул. Мало-Тобольской, уличные выступления оказались не разовой акцией, наоборот, Кубок мира по гребле стал своего рода толчком для определения места музыкантов в пространстве города. Так, городской отдел по развитию туризма составил график выступлений музыкантов на набережной Оби, улице Мало-Тобольской, в Центральном парке, сквере у АлтГТУ, в парках «Изумрудный» и «Лесная сказка».

– Безусловно, на улицах города мы стритовали и раньше, однако только в этом году наши выступления впервые проходили организованно, на хорошо оборудованных площадках, что для музыкантов немаловажно, – рассказал Александр. – Этим летом все наши концерты воспринимались публикой на ура, но все же самым удачным местом для проведения подобных акций для нас стала набережная, где особенно по вечерам царит уникальная атмосфера.

В списке исполнителей, выступающих на организованных площадках города, – группы Yess Band, «Территория 22», Paramaribo, «Волны», Zepp Love, солисты Олег Жигулин, Анастасия Еремеева, Екатерина Червоненко и другие.

Плей-лист на любой вкус

Некоторые уличные музыканты не знали об инициативе городских властей, а потому вовремя не внесли себя в список легальных исполнителей. К примеру, супружеская пара музыкантов, преподавателей барнаульских ДШИ – скрипачка Алёна Крутеёва и гитарист Александр Крутеёв – давали этим летом серию концертов в парке «Лесная сказка».

Фото предоставлено семьей Крутеёвых

– Просидев все прошлое лето в изоляции, мы поняли, что в этом году нужно выходить на улицы, ведь мы артисты, которым выступления на публике важны, как воздух, – прокомментировала Алёна. – Готовились мы всю зиму – закупили специальную аппаратуру (электронную скрипку, гитару, усилитель), продумали программу, которую сформировали из узнаваемых мелодий в нашей собственной обработке. В итоге мы составили плейлист таким образом, чтобы не повторяться и в то же время дарить слушателям самые разные эмоции. То есть если кто-то подойдет к нам и закажет «Мурку», мы откажем. Каждое наше выступление проходило в прекрасной атмосфере – люди внимательно слушали, оставляли прекрасные отзывы о нашей игре. Был случай, когда молодой человек попросил нас сыграть под окном его любимой женщины серенаду. И мы откликнулись.

Как говорит Сергей Писарев, на территории парка «Лесная сказка» имеет возможность выступать любой музыкант. Однако для стихийных концертов есть одно условие – чтобы музыка радовала, а в песнях не было мата.

– В нашем парке играют скрипачи, гитаристы, саксофонисты, есть даже музыкант, исполняющий мелодии на необычной многоствольной флейте (флейте Пана. – Прим. авт.), – объясняет Сергей Викторович. – Все эти люди проверенные, настоящие любимцы посетителей нашего парка. Но музыкантам, которые решат выступать на других площадках города, я бы посоветовал легализоваться – подать заявку в городской отдел по развитию туризма и приложить к ней запись своих выступлений. Ведь, занимаясь музыкой на улице, лучше чувствовать себя защищенными.