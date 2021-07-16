В Барнауле пройдет традиционный шахматный турнир

С 19 по 27 июля в Барнауле, в Краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) пройдет VIII рейтинговый турнир «Мемориал Василия Лепихина».

Фото: Ярослав Махначев.

Из-за действующих в регионе ковидных ограничений в соревнованиях смогут принять участие не более 80 спортсменов. Шахматисты будут отобраны по итогам электронной регистрации, которая уже стартовала на странице турнира на сайте chess22.ru. Турнир будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров.

Открытие соревнований 19 июля в 16.45. Каждый день будет сыграно по туру, который будет начинаться в 17.00. 27 июля по окончании соревнований пройдет церемония закрытия.