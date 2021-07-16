В Барнауле реконструируют здание бывшего музыкального колледжа

До 2011 года концертный зал Алтайского государственного музыкального колледжа занимал клуб «Зебра».

Фото: barnaul22.official

Известно, что постройку на ул. Песчаной, 84 полностью обновят до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на краевом портале госзакупок.

Согласно информации, на реконструкцию помещений потратят свыше 320,5 млн рублей. Госбюджет при этом задействован не будет. Работы пройдут в три этапа.

Добавим, что продолжается ремонт в корпусах краеведческого музея на ул. Ползунова, 46 и в военно-историческом на пр. Комсомольском, 43.