20 тонн помидоров завезли в Алтайский край с опасным вредителем

Товар обнаружили на складе временного хранения в Кулундинском районе.

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13 июля 2021 года там проходил карантинный фитосанитарный контроль. При досмотре 20 тонн томатов из Узбекистана инспекторы регионального Россельхознадзора выявили карантинного вредного организма — Южноамериканскую томатную моль.

Наличие карантинного вредителя подтверждено результатами лабораторной экспертизы.

Выпуск зараженной партии томатов запрещен, груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении. Грузополучателю предписано провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции. В случае отказа или невозможности проведения данных процедур, зараженная продукция будет возвращена в страну отправления под контролем надзорных органов.

Отметим, что Южноамериканская томатная моль — опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Является объектом карантина во многих странах.