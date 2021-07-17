Количество пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае сокращается

За прошедшую неделю пострадали 220 человек. Ранее были данные о 341 пострадавшем.

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С 5 апреля 2021 года, начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 8 527 человек, из них 2 400 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2 387 человек жители Барнаула, в их числе 449 детей до 14 лет.

С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет, и 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. Комиссионно подтверждены 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находятся 2 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,6% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

– в Барнауле по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 8(3852) 50–40–34. С 15.42 до 19.00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8(3852) 50–30–68; С 19.00 до 8.30 – прием клещей в лабораторном корпусе, пост охраны №2, тел. 8(3852) 24–32–51;

– в Бийске по адресу:ул. Советская, 74, понедельник-пятница с 8-30 до 16-30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 34-94-12;

– в Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118, понедельник-пятница с 8-30 до 16-45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3855) 79-61-06;

– в Заринске, ул. Горького, 16, понедельник-пятница с 8-30 до 16.42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 95) 9-90-32;

– в Славгороде, ул. К.Маркса, 281, 16, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 8-30 до 15-42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 68) 5-18-91;

– в городе Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77, понедельник-пятница с 8-30 до 16.42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, не застрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

– ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

– ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

– ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72–34–53;

– ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26

Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.