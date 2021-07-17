Родившись 150 лет назад и сделав карьеру при царском режиме, Павел Юхнёв продолжал успешно служить родной стране и при советской власти

В историю Барнаула Павел Юхнёв вошел как землеустроитель, статистик, краевед, а еще как глава большой дружной семьи, активно занимавшейся общественными делами.

Павел Юхнёв в своем рабочем кабинете (Барнаул, 1920-е годы).

В доме на Бийской

Как указывает адресный справочник по г. Барнаулу на 1914 год, семья Юхнёвых жила в центре города по адресу: ул. Бийская, 32 (сейчас это ул. Никитина). Место было оживленное и популярное у горожан, по соседству располагались пекарня Копыловой, жил настройщик роялей Соболевский, принимал пациентов врач Петров… Интеллигентных и образованных Юхнёвых в Барнауле хорошо знали и уважали, да и было за что. Глава семьи успешно занимался землеустроительными работами и находил время на научные краеведческие исследования; его супруга была хорошим педагогом и организовала свой детский сад, первый в городе, а возможно, и в Сибири. Как вспоминают в родословной петербургские потомки Юхнёвых, для детсада сняли специальную квартиру, приобрели рояль, на заказ была сделана мебель для занятий, гимнастическое оборудование. Софья Дмитриевна вела рисование, ручной труд, гимнастику, а музыкальные занятия – пианистка из польских ссыльных. Детский сад посещали дети чиновников, знакомых купцов, а также прислуги, для которых садик был бесплатным. Все воспитанники одевались в одинаковые ситцевые халатики.

В годы Первой мировой войны Павел Михайлович и Софья Дмитриевна принимали живое участие в благотворительных организациях, в частности, в Сибирском обществе подачи помощи больным и раненым воинам, Алтайском дамском комитете. Они привлекали к акциям добрых дел своих дочерей Татьяну, Наталью, Екатерину.

Павел Юхнёв за профессиональные заслуги награжден орденами Святой Анны III степени, Святого Станислава II степени, особым знаком в память землеустройства в Алтайском округе (1914). Один из авторов сборника «Очерки Алтайского края», автор статьи в Сибирской советской энциклопедии. Монография С.П. Швецова и П.М. Юхнёва «Материалы по исследованию крестьянского и инороднического хозяйства в Томском округе» переиздана в 2011 году. Часть рукописных трудов хранится в экспозиции Алтайского государственного краеведческого музея.

Исследователь Алтая

Павел Юхнёв родился 28 июня (по новому стилю) 1871 года в семье чиновника в тобольском городе Ишиме. После окончания Тюменского реального училища учился в Лесном институте в Петербурге. Там на собрании Сибирского землячества и познакомился со своей будущей женой Софьей Флягиной, дочерью барнаульского купца. Она была одной из первых учениц недавно основанных в Северной столице Петром Лесгафтом Курсов воспитательниц и руководительниц физического воспитания.

Завершив учебу, молодые супруги решают ехать в Барнаул. И в 1894 году Павел Юхнёв приступил к службе помощника лесничего 1-го разряда в Алтайском округе. А через два года удовлетворили его прошение на имя императора о желании поступить на службу в ведомство Кабинета Е. И. В., он с сентября стал работать в должности младшего помощника Управляющего Томским имением Алтайского округа.

Его пытливый ум не может ограничиться только служебными делами, и в январе 1895 года Павел Михайлович вступил в Общество любителей исследования Алтая.

– Юхнёв сразу же включился в деятельность организации, занимавшейся всесторонним изучением региона и сопредельных территорий, – рассказывает кандидат исторических наук Татьяна Тишкина. – В то время Общество готовилось к проведению переписи жителей Барнаула. Все работы планировалось провести под руководством заведующих, кандидатуры которых утверждали на заседании совета организации. Павел Михайлович возглавил 3-й счетный отдел, территория которого располагалась от «1-го до 4-го Прудского переулка, от Сузунской улицы до Набережной пруда» и вмещала пять улиц (Павловская, Бийская, Томская, Кузнецкая и Иркутская). Под руководством Юхнёва трудились 13 добровольцев. В отчете он указал, что на территории его отдела зафиксированы 294 усадьбы, в которых проживало 2697 человек.

В течение нескольких лет Юхнёв исполнял обязанности секретаря организации. Изучая мнения участников опроса, представил Обществу доклад «Из северной части Алтайского округа. Крестьянское лесное хозяйство».

– Острая проблема состояния лесов округа, выявление более рациональных методов лесопользования и другие вопросы, затронутые докладчиком, вызвали оживленные споры среди слушателей, – отмечает Татьяна Тишкина. – В 1897 году Юхнёв участвовал в экспедиции, организованной для статистико-экономического обследования населения Горного Алтая. Собранный разнообразный материал вошел в несколько изданий, подготовленных как в соавторстве с Сергеем Швецовым и Николаем Шерстобоевым, так и собственно Юхнёвым. Эти труды являются ценнейшим источником для изысканий современных исследователей.

Около 20 лет Юхнёв работал в землеустройстве Алтайского округа, возглавив его в 1909. Это был период интенсивной деятельности, регулярных экспедиций с целью изучения земельных ресурсов округа. Незадолго до революции Юхнёв получил чин статского советника, который давал право на потомственное дворянство (ирония судьбы!).

С приходом советской власти Павел Михайлович работал в земстве Барнаула, заведовал Переселенческим управлением, занимал должность заведующего отделом землеустройства, являлся членом коллегии Алтайского губернского земельного управления. В 1920-е увлекся сбором сведений о путешественниках, посещавших Алтай в XVIII – начале ХХ в. Его доклады и публикации в печатных изданиях содержат ценнейший фактический материал.

На перспективу

Практически вся творческая биография Юхнёва связана с Барнаулом, были лишь два периода, когда его переводили на службу в Томск и Новосибирск, но даже тогда он не оставлял исследовательскую работу, активно сотрудничал с Алтайским отделом Русского географического общества (АО РГО). В Обществе он избирался в совет, был председателем правления, выступал с докладами, среди которых: «Процесс оседания земледельческого населения в Барнаульском округе», «Железная дорога. Барнаул-Кузнецкий бассейн»; «Перспективы постройки сахарных заводов в Барнаульском округе».

Как подчеркивает Татьяна Тишкина, прогнозы Павла Михайловича, аргументированные и точные, воплощались в жизнь. Например, сахарные заводы на Алтае появились именно в тех местах, которые указал он.

Кстати, он подготовил проект издания книги, посвященной Барнаулу, который включал разделы по истории возникновения города, революционному движению, культурному развитию, фотоматериалы.

В ноябре 1930 г. Юхнёва арестовали, обвинив в том, что, официально сопровождая прибывшего в Барнаул германского профессора по Алтаю, он передал тому секретные сведения. Однако в августе следующего года следственные дела были закрыты за отсутствием оснований. Семья переехала в Ленинград, где в 1932 году Павел Михайлович скончался. А многочисленные его потомки продолжают дело отца и прадеда, занимаясь исследовательской и краеведческой деятельностью.