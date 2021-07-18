В Алтайском крае работает волонтерский проект по помощи беременным

Проект «Плюс один» на данный момент реализуют в 10 пилотных регионах, среди которых и Алтайский край. Его развивают участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с профильными некоммерческими организациями при поддержке Минздрава России и Фонда президентских грантов.

Коллаж: Александр Ермолович

Справиться с трудностями

Проект официально включен в деятельность по профилактике абортов. По факту же это в первую очередь просветительская программа и система обратной связи для помощи кризисным беременным – медицинской, психологической, юридической. То есть в перспективе специалисты проекта будут помогать женщинам справляться со всевозможными жизненными трудностями, совпавшими с вынашиванием ребенка, чтобы этот период переживался проще.

– Цель проекта – это сохранение репродуктивного здоровья женщин, помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и информирование, на какую поддержку можно рассчитывать от государства, – говорит Айдар Ербалин, руководитель специальных проектов ВД «Волонтеры-медики» в Алтайском крае.

Сейчас непосредственно консультации беременных в рамках проекта еще не ведутся («Плюс один» в Барнауле еще не успел собрать необходимых специалистов), но уже запущен сайт Плюсодин.рф с познавательными статьями, а волонтеры-медики региона вовсю проводят лекции для молодежи.

– Мы провели лекции для школьников, прямой эфир с акушером-гинекологом. Чаще всего участницы задают вопросы про поддержку государства и о последствиях аборта для здоровья, – рассказывает Анна Лобач, исполняющая обязанности координатора проекта в Алтайском крае. – Сейчас на стадии разработки лекции для студентов средних и высших учебных учреждений, работа с социальной службой, а также ряд мероприятий с родителями, дети которых имеют врожденные заболевания. На данный момент ведется работа с некоммерческими организациями, работающими в данной сфере, и именно через данные организации и с их помощью появится возможность работать с беременными, психологами и акушерами-гинекологами.

Пока волонтеры занимаются просветительской частью проекта, профильные специалисты – акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники – обучаются психологической поддержке кризисных беременных. «Под данным термином подразумеваются беременные женщины, которые не в полной степени уверены, хотят они сохранить жизнь ребенку или же сделать аборт», – поясняет Анна Лобач. Дистанционное обучение проходят более 1850 профильных специалистов из 85 регионов России, лекторами выступают кандидаты психологических и медицинских наук, практикующие клинические психологи.

Сейчас проект «Плюс один» реализуется в 10 пилотных регионах: Магаданской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Смоленской и Тюменской областях, Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях.

Личные истории

– Проект начал развиваться недавно, – сообщает Айдар Ербалин, – мы начинаем сотрудничество с такими организациями, как благотворительный фонд «Семья и детство», благотворительный фонд «Протек», автономные некоммерческие организации помощи женщинам с осложненной беременностью «Жизни луч», «Сохраним жизнь вместе», фонд «Женщины за жизнь». С некоторыми из них мы начали вести работу, а с некоторыми это только предстоит. Провели обучение, различные лекции, разработали сайт, где есть личные истории женщин из нашего города: это рассказы о том, как в тяжелой ситуации они решили оставить ребенка и не пожалели о своем выборе, и о том, что можно получить помощь там, где ее не ждешь.

Например, жительница Барнаула Ирина пишет на сайте: «Рождение обоих моих детей приходились на пиковые моменты карьеры. Тренировки в инваспорте, соревнования по пауэрлифтингу, ребенок – вот основные события моей жизни на тот момент. Несмотря на все трудности, успех пришел везде. Через два года после рождения первого ребенка я стала серебряной призеркой чемпионата России по пара-пауэрлифтингу, еще через год – чемпионкой страны. Если говорить о вторых родах, то уже через два месяца я возобновила тренировки, благодаря чему позднее стала чемпионкой России и чемпионкой Европы. Да, с детьми порой непросто, но именно они закаляют и мотивируют на новые достижения».

Портал для всех

Но все же основное наполнение портала «Плюс один» – это медицинская информация, которую важно знать не только беременным, но и всем девушкам, планирующих ребенка. Как определить беременность, как и в какой момент рассказать о ней близким людям, как питаться и какими видами спорта заниматься, находясь в положении, как подготовить свой организм к вынашиванию ребенка. Для тех, кто сомневается, хочет ли сохранить беременность или прервать ее, статьи портала рассказывают о способах, последствиях и противопоказаниях для того или иного вида аборта. Отдельный раздел посвящен помощи с жильем или работой: нуждающиеся в помощи могут найти соответствующие центры в своем регионе.

В Барнауле предоставляют свои услуги КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», АКОО «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо», АККПЦ «Дар», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула», Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Облака», ООО «Центр правовой поддержки». Они оказывают психологическую поддержку, юридическую или гуманитарную помощь, к ним можно обратиться за временным проживанием или направлением на дополнительное образование.

Бесплатную психологическую помощь можно получить на специальных горячих линиях: 8 (800) 100-48-77 (благотворительная программа помощи кризисным беременным и нуждающимся семьям с детьми «Спаси жизнь»); 8 (800) 100-44-55 (благотворительный фонд «Семья и детство»).

Проект «Плюс один» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. Инициатива возникла в 2019 году, а в декабре 2020 года состоялась первая проектная сессия, по результатам которой в регионы направили резолюцию с предложениями по совершенствованию различных видов поддержки беременных женщин и семей с детьми.