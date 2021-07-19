Барнаульскую молодёжь приглашают «На высоту»

Стартовал приём заявок на I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодёжи «На высоте».

Фото: altaimolodoi.ru

До 9 августа принимают заявки на Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи «На высоте», который пройдёт с 10 по 15 сентября в Ставрополе. Его организуют правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам молодёжи и Российский союз молодёжи. Фестиваль объединит 2,5 тысячи участников со всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Он станет первым в России творческим проектом для работающей молодёжи, сочетающим образовательную программу и творческие конкурсные направления, сообщает управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Творческая программа включает восемь направлений: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Участники поборются как в индивидуальных, так и в командных номинациях. По итогам фестиваля будет сформирован общекомандный зачёт.

Экспертами и членами жюри творческой программы станут авторитетные деятели искусства и культуры Российской Федерации, в том числе режиссёры, музыканты и хореографы. Среди них российская актриса театра и кино, снявшаяся более чем в 20 фильмах и сериалах, Ксения Суркова, художественный руководитель и главный хореограф International Dance Center, хореограф шоу-пространства «Ленинград Центр», телепроекта «Dance Революция» на Первом канале Борис Шипулин, художественный руководитель Казанского камерного театра SDVIG, арт-директор арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ» Александр Фельдман и другие.

Образовательный блок фестиваля представит общую программу для всех участников и специализированный курс, поможет им по-новому взглянуть на своё творчество.

«Мы приглашаем работающую молодёжь России принять участие в фестивале «На высоте» и громко, на всю страну заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и получить новый опыт, знания. Есть шанс найти новых друзей и обрести наставников. Может быть, нас ждут новые творческие союзы и профессиональные коллаборации. Мы осознанно делаем акцент не только на соревновательную составляющую, но и на образовательную программу. В наше время повышение квалификации — это постоянный процесс. И мы предлагаем участникам серьёзный контент, направленный именно на рост компетенций. Уверен, что работодатели тоже оценят эффект от фестиваля. И вообще я считаю, что создание условий для развития сотрудников — это современный и цивилизованный подход к построению трудовых отношений», — комментирует председатель Российского Союза молодёжи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Красноруцкий также считает, что по-настоящему счастливый человек всегда успевает больше, чем только «работа — дом».

Открытие мероприятия будет проходить в форме праздничного шествия участников направлений в разных частях центра города Ставрополя. Основные действия запланированы на Крепостной горе, на Александровской площади и площади Ленина. В течение самого фестиваля на открытых площадках города будут организованы досуговая и развлекательная программы. В вечернее время на Владимирской площади пройдут концерты звёзд российской эстрады.

Принять участие в фестивале можно, заполнив заявку по ссылке.

Справка: Общероссийская общественная организация «Российский Союз молодёжи» (РСМ) — одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, социально-ориентированных молодёжных объединений России. Организации РСМ работают в 75 регионах России, а также в 675 муниципальных образованиях и образовательных организациях. Основные направления деятельности РСМ: развитие гражданской активности молодёжи, патриотическое воспитание молодёжи, выявление и поддержка талантливой молодёжи. Ежегодно около 4 миллионов молодых людей по всей России участвуют в 12 федеральных программах и 200 региональных проектах. РСМ является организатором и учредителем таких популярных молодёжных проектов, как «Российская студенческая весна», «Арт-Профи Форум», «Всероссийская Юниор-лига КВН РСМ», «Международный клуб привилегий РСМ», «Мы вместе!», «Российско-китайский молодёжный бизнес-инкубатор», «Ученическое и студенческое самоуправление», «Корпус общественных наблюдателей», Российская национальная премия «Студент года», «Патриот и гражданин», «Пространство развития», «Команда РСМ».



