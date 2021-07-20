«Динамо» сегодня принимает «Амкар»

20 июля «Динамо-Барнаул» в первом туре первенства ФНЛ-2 дома сыграет с ФК «Амкар-Пермь». Игра начнется в 18.00.

Фото: Ярослав Махначёв.

У нашего соперника богатая история. Еще на так давно пермский «Амкар» играл в российской Премьер-лиге, попадал в Еврокубки и считался одной из самых крепких российских команд. Но в 2018 году из-за финансовых проблем клуб прекратил существование. В 2020 году команду возродили под названием «Амкар-Пермь», а в этом сезоне он вернулся в профессиональный футбол, и его новейшая история в первенствах страны начнется с игры в Барнауле.

Матч состоится в 18.00, игра пройдет на стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55). Цена билета 200 рублей, наполняемость трибун – 50 процентов. Маски обязательны!

Кстати, накануне состав барнаульцев пополнился молодыми кадрами. Из «Томи» на правах аренды перешел 23-летний голкипер Никита Зубчихин, а 21-летний защитник Константин Павлов, воспитанник кемеровского футбола, подписал с «Динамо-Барнаул» полноценный контракт.