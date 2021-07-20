Где в Барнауле могут разместить стелу «Город трудовой доблести»

В предварительном списке локации — 11 мест города.

Фото: barnaul.org

Сегодня, 20 июля, в администрации Барнаула рассмотрели предложения по размещению стелы «Город трудовой доблести».

В совещании, которое провел заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев, приняли участие депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, руководители профильных комитетов администрации города, депутаты Барнаульской городской Думы, заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Александр Рыбаков, архитекторы, представители Общественной палаты города.



Как сообщается на официальном сайте города, барнаульцы предложили 23 территории, ещё два варианта поступило от МКУ «Архитектура города Барнаула». Из них 14 попали под ограничения: места, связанные с наличием инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями использования территорий, и земельные участки, находящиеся в собственности у физических или юридических лиц. В этот список попали парки «Изумрудный» и «Юбилейный», пешеходная зона на ул. Мало-Тобольской, площади Сахарова и Советов, речной вокзал, Обской бульвар и ряд других мест.

Для дальнейшего согласования в рамках работы с авторским коллективом победителя творческого конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» предложено 11 вариантов её примерного размещения:

проспект Строителей,

площадь Привокзальная,

Зелёный сквер на площади Октября,

Нагорный парк (2 площадки),

площадь у ДК «Трансмаш»,

площадь им. В.Н. Баварина, ул. Аванесова,

пересечение Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв БАРНАУЛ (2 варианта),

площадь Октября (в центре).

Далее возможные варианты размещения стелы направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. В ближайшее время состоится подписание соглашения между администрацией города Барнаула и военно-историческим обществом.

Напомним, Указ о присвоении звания Барнаулу Президент РФ подписал 20 мая.

Данный статус «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Более 190 тысяч человек поддержали предложение о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести».









