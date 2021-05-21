Барнаул стал «Городом трудовой доблести»

20 мая Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести».

Это почетное звание было учреждено главой государства в марте 2020 года и присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Между тем по количеству проголосовавших Барнаулу опередил некоторых победителей. Более 190 тысяч человек поддержали предложение о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

Усилия принесли свои плоды. На днях секретарь генсовета “Единой России”, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» попросил Путина поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.

В 2021 году в РАН на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Из них положительное заключение получили 30 городов. Из всех городов, претендующих на получение в 2021 году почетного звания, предлагается рассмотреть 12 городов, – сказал Сергеев.

По его словам, это Барнаул, Киров, Красноярск, Пенза, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Каменск-Уральский, Рыбинск, Чебоксары, Магадан, Тюмень и Северодвинск. Глава РАН добавил, что при экспертизе заявок академия опирались на то, что определено в законе об этом почетном звании: какое количество наград получили в годы Великой Отечественной войны предприятия города, какое количество знамен трудовой славы они получили, какое число тружеников этих городов получило государственные награды.

По словам Сергеева, три из предложенных РАН городов – Барнаул, Киров и Красноярск – по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Эти города – многопрофильные центры производства вооружений. Так, Барнаул в годы войны занимал лидирующее место по производству патронов – на предприятиях города был выпущен каждый второй патрон, а также произведен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34.

– Особенно в Год науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении этих заявок от городов-претендентов мы учли бы и вклад ученых и конструкторов, работавших на предприятиях городов, в совершенствование технологий, которые ускорили выпуск военной продукции, в разработку новых образцов вооружений, различные изобретения в области медицин, – подчеркнул председатель РАН.

Глава города Вячеслав Франк уже поздравил барнаульцев с этим важным событием: