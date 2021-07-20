Какие меры предпринимаются для сохранения городских дорог от разрушения?

На прошлой неделе в Барнауле начали работу пункты весового контроля для большегрузного транспорта. Пока оборудованы и действуют две площадки: передвижная лаборатория работает на улице Понтонный Мост, второй пункт – в микрорайоне Затон неподалеку от Обского моста.

Контроль за грузовыми перевозками по улице Понтонный Мост станет регулярным и позволит сохранить дорожное полотно после ремонта.

Фото: Андрей Чурилов

Пункты традиционно располагают на въездах в город и дорогах с высоким трафиком движения грузового транспорта. Делается это для пресечения несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов во избежание разрушения дорог. Если раньше весовой контроль проводился только весной и осенью, то есть в период, когда дорожное покрытие наиболее уязвимо, то сейчас такие проверки организуют в течение всего года. Это объяснимо и совершенно оправданно: много дорог в краевой столице отремонтированы, в них за годы реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» вложено около 5 млрд рублей, и было бы неправильным допустить их разрушение спустя пару лет после ремонта.

– Цель организации пунктов весового контроля – не собрать как можно больше штрафов, а выявить нарушителей правил перевозки тяжеловесных грузов и тем самым минимизировать вредное воздействие автомобильного транспорта на дороги города, – рассказывает Алексей Бондарев, начальник отдела весового контроля МБУ «Автодорстрой», эксплуатирующего передвижной пункт.

По улице Понтонный Мост трафик грузовых машин ежедневно исчисляется десятками, ведь в поселке Ильича расположен песчаный карьер, откуда вывозят ПГС для нужд частников и крупных дорожных и строительных предприятий Алтайского края. Поэтому многие годы дорога на этой улице была разбитой, а делать на ней ремонт без последующего контроля за ее эксплуатацией было бессмысленно. В прошлом году комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи поставил дорогу в план реализации нацпроекта и профинансировал ремонт, заручившись гарантией того, что здесь будет осуществляться весовой контроль. Так оно сейчас и происходит. На выезде из поселка установлены две весовые платформы, рядом – фургон, оборудованный системой мониторинга и учета. За три часа работы передвижного пункта эксперты взвесили двенадцать грузовиков, все без нарушений. Вот едет тринадцатый. Сотрудники ГАИ останавливают КамАЗ, проверяют у водителя права, страховку, накладные на груз и просят заехать на весовую платформу.

Взвешивание происходит отдельно по каждой оси.

Фото: Андрей Чурилов

– Вес передней оси – 5,07 тонны, ставь вторую, – командует специалист отдела весового контроля водителю. Средняя ось нагружена без малого на 6,5 тонны – и это в пределах разрешенных границ. – С уверенностью могу сказать, что весогабаритные требования не нарушены, потому что у третьей оси есть еще запас в несколько тонн.

На мониторе ноутбука высвечивается общий вес – около 18 тонн, значит, проезд разрешен.

Водитель этого КамАЗа Виталий за баранкой грузовика уже 25 лет, правила перевозки грузов и ответственность за их нарушение знает наизусть, поэтому соблюдает закон.

– Всегда, – уточняет наш собеседник после взвешивания. – Мне лучше два раза съездить на карьер, чем один раз загрузиться под завязку и всю дорогу думать, остановят на весах или нет.

Для каждого грузовика в зависимости от количества осей предусмотрена разная грузоподъемность: для одних 12 тонн – перевес, а другим и 30 разрешено. Но во всех случаях закон один: если на контрольном пункте определят перегруз, то нарушителю придется заплатить штраф и избавиться от лишнего веса, в противном случае дальнейшее движение будет запрещено.