В Барнауле задержали водителя с поддельными правами

Водитель легкового автомобиля был остановлен сотрудниками для проверки документов.

Фото: auto.mirtesen.ru

Хозяин машины предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с явными признаками подделки.

В пункте полиции «Южный» отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу 19-летний молодой человек признался, что действительно не имеет права управления транспортным средством.

Нерадивый водитель пояснил, что заказал водительское удостоверение через интернет. Затем забрал его на почте. Права обошлись ему в 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», сообщается на официальном сайта УМВД России по городу Барнаулу.