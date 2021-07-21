Барнаульская художница создает инструменты для арт-терапии

Арсенал инструментов у психологов постоянно расширяется. Одним из модных атрибутов сейчас являются метафорические карты. Арт-терапевт Юлия Воловикова не только знает, как с ними работать, но и рисует их сама.

Фото из архива Юлии Воловиковой

Творчество в помощь

В школе на уроках литературы все разбирали метафоры великих поэтов и прозаиков. Тогда казалось, что это мало кому может пригодиться в жизни, разве что самим писателям или же тем, кто изучает их творчество. Но метафоры взяли на вооружение психологи и арт-терапевты и уверенно и эффективно применяют на практике.

Юлия Воловикова по образованию бухгалтер и лингвист, но всегда шла рука об руку с творчеством. Постоянное желание выразить свои чувства и эмоции привело к написанию стихов. Долгое время Юлия позиционировала себя только как поэта, но когда пришло время выпустить свой первый сборник, она взяла в руки краски. Стихи по своей тематике были разные – о природе, любви, поиске себя, но все они наполнены светом, поэтому поэтесса решила рисовать фонарики, да и сам сборник называется «Фонари». Она отдала книгу в работающую тогда при классическом университете лавку, где продавались различные творческие изделия студентов. Юлия вспоминает, что безумно была рада, когда узнала, что его купили. Это стало первой ее серьезной художественной работой. После нее девушка поняла, что ее всеми силами тянет к живописи, и стала учиться работать с кистью и холстом.

На сегодняшний день у Юлии насчитывается уже несколько коллективных и три крупных персональных выставки, две из них прошли в барнаульской галерее «Бандероль», а третья – в Новосибирской научной библиотеке. В ее копилке участие в международных экспозициях в Индии, где кроме местных художников, были авторы из Канады и Италии. А также она сама учит других дружить с живописью.

– Мне всегда хотелось своим творчеством приносить людям какую-то пользу. Чтобы это была не просто красивая картинка, которая радует взор, а что-то действующее на более глубоком уровне, – делится художница. – В Новосибирске проходил курс по арт-терапии в Институте консультирования, где училась работать с обычными рисунками, с песком, с метафорическими ассоциативными картами. Это все оказалось для меня, как для творческого и рисующего человека, максимально близко и понятно.

Действенные карты

Метафорические ассоциативные карты – инструмент для психологической коррекции с помощью различных картинок, на которых изображены люди, их взаимодействия, жизненные ситуации, животные, пейзажи и т.д. Первая колода метафорических ассоциативных карт была создана в 1975 году Эли Раманом, канадским профессором искусствоведения. Он хотел вынести искусство из галерей и приблизить его к людям.

Метафорические карты. Фото из архива Юлии Воловиковой

Юлия практикует арт-терапию на протяжении пяти лет, выпустила уже две колоды метафорических карт «Сказка внутри тебя» и «Удивляйся чаще!», при помощи которых проводит консультации сама, а также их используют другие специалисты. Они представляют собой набор карточек с изображением картин художницы, которые она отбирает из своего творческого запаса и превращает в практический инструмент. Признается, что пыталась отрисовывать их специально, но не получалось. Объясняет это тем, что в каждую работу она вкладывает определенное чувство, образ, эмоцию, которые не придумаешь специально, так как они возникают сами собой, в зависимости от периода жизни и внутреннего состояния. Каждая карта из колоды не похожа на другую, но встречаются повторяющиеся образы в разных проявлениях, например, светлячки, пара влюбленных, воздушный шар, луна и многие другие, представленные в сказочной и фантазийной форме. В работах Юлии много света. Как объясняет сама автор, в определенной степени тому причина – увлечение йогой, которую она практикует уже на протяжении двенадцати лет. Многие медитации направлены на свет как в мире, так и внутри себя.

Но все-таки – как все эти карты с, казалось бы, обычными изображениями могут помочь людям?

– Дело в том, что каждый человек смотрит на одну и ту же картинку, будь то иллюстрация в книге или произведение искусства в галерее, через призму своих ощущений и мыслей, – объясняет Юлия. – Например, взять тот же фонарь. Один увидит в нем надежду, свет, возможно, какое-то теплое чувство, а другой скажет о том, что он одинокий и без помощи других таких же фонарей освещает ночь. В первую очередь взгляд цепляется за ту деталь, которая подсознательно волнует здесь и сейчас. Плюс метафорических карт в том, что с их помощью легче раскрыться. Зачастую же люди не готовы транслировать то, что у них внутри. Им кажется, что глядя на картину, они описывают какой-то сказочный образ или сюжет, а на самом деле в метафорической форме говорят о своих проблемах. А после уже вместе мы ищем пути их решения. Метафора также может натолкнуть на новые мысли, идеи и подсказать, в каком направлении человеку нужно двигаться дальше.

Еще стоит отметить, что ассоциативные карты зачастую выявляют то, что фокус внимания у человека направлен не на ту сферу жизни. Например, он думает, что его нестабильное состояние вызвано отношением с другим человеком, а на самом деле нужно обратить внимание на собственную самореализацию.

Юлия советует не относиться слишком серьезно к арт-терапии, она, скорее, выступает как дополнительный, но не основной инструмент работы над собой. Практика использования метафорических карт способна выявить то, что находится на поверхности, и помочь разобраться с реальными эмоциями и чувствами. При этом художница, по своим наблюдениям, говорит, что после занятий с ней все уходят с хорошим настроением, с новыми идеями, а некоторые даже приняли решение обратиться к психологу, потому что корень проблем оказался настолько глубоко, что нужна помощь квалифицированного специалиста.