Вражда по-голливудски: Елена Яковлева и Татьяна Лютаева рассказали барнаульцам историю соперничества

Две звезды театра и кино сыграли антрепризу «Вражда» на барнаульской сцене.

Фото: vk.com/lena_yakovleva

Пока столичный репертуарный театр сотрясают скандал за скандалом, звёзды, которые ушли на вольные хлеба и сами выбирают, что им играть, находятся в более выигрышном положении. Подтверждение тому — sound-drama «Вражда», которую барнаульцы смогли увидеть благодаря концертному агентству «Лига-АРТ» и известным актрисам — Елене Яковлевой и Татьяне Лютаевой.

Спектакль «Вражда» — это невероятная история двух величайших кинозвёзд Голливуда — Грейс Джонс и Шарлотты Роджерс. В их молодости были толпы поклонников, лучшие предложения от продюсеров и режиссёров, слава и деньги. А ещё — вечное соперничество друг с другом. Но на закате карьеры всё изменилось. И звёзды, которые всю жизнь пытались затмить своим светом одна другую, объединились ради общей цели — им нужно снять свой последний, лучший фильм. И в процессе работы между бывшими соперницами всё чаще проскальзывает теплота и понимание. Ведь все переживания, вся боль, оказывается, общие.

Фото: vk.com/lena_yakovleva

Роли голливудских див в этой трагикомедии сыграли звёзды российского кино — великолепные Елена Яковлева и Татьяна Лютаева. 1 час 45 минут находятся актрисы на сцене и всё это время держат зал в напряжении. Вместе с ними зал смеется и плачет.

Спектакль «Вражда» — авторский, пьесу написала Анна Чайка, а актрисы выступили соавторами, внеся в неё всё, что было интересно им самим, что цепляло и задевало за живое.

«Мы и писали эту пьесу, исходя из того, что в жизни сами прошли, что знаем по своему опыту и опыту своих коллег. Понятно, что это всё вытащено из-за кулис, из фантазии, из воспоминаний и так далее. Такой, будем говорить, гибрид наших общих историй — Ани Чайки, автора, и нас с Леной Яковлевой», — рассказала Татьяна Лютаева, исполнительница роли Шарлотты Роджерс.

Фото: vk.com/lena_yakovleva

Всё происходящее на сцене зрителей цепляет на сто процентов, начиная с первых минут появления актрис на сцене и до блистательного финала. Когда из темноты луч прожектора выхватывает Шарлотту — Татьяну Лютаеву в костюме японской гейши — и зрители начинают аплодировать, по залу вихрем проносится Грейс (Елена Яковлева), сокрушаясь, что опоздала и не успела на выход и аплодисменты. И таких смешных, забавных и трагических моментов в спектакле очень много! Шутки у них тоже на злобу дня. «Это даже хорошо, что зрителей мало и зал заполнен на 50%, — говорит киноактриса Грейс своей коллеге — звезде театра, — Я разглядела тебя со всех сторон пустого зала!» Ковидные ограничения гармонично вплетены в текст, и зритель реагирует бурно и благодарно.

Нам показали действительно очень крепко и хорошо сделанную антрепризу, и традиционно фыркнуть: «Звёзды приехали денег заработать!» ни у кого язык не повернулся. Антреприза режиссёра Владимира Панкова — это не просто два стула и костюм, это настоящий театр, только мобильный, с необычной сценографией, отличным светом, звуком, потрясающими костюмами, в которых актрисы, словно экзотические бабочки, порхают по сцене.

Фото: Евгения Савина

Очень необычная идея — совместить происходящее в двух мирах: мире реальном и съёмочном павильоне. Кинотриллер «Сёстры смерти», съёмки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход чётко обозначен. Актрисы то работают вне съёмочной площадки, то встают перед кинокамерами, а то вдруг эти камеры начинают показывать рабочий материал фильма на тёмном заднике сцены. Такая событийная насыщенность и визуальная мощь, помноженные на отличный текст, не дают скучать и отвлечься ни на минуту.

Отдельное удовольствие — музыка, не зря же Владимира Панкова считают создателем жанра театральной музыкальной драмы. Музыка в спектакле помогает поддерживать сценарную линию и ведёт за собой. Она тревожная в кинофильме-триллере, в котором снимаются актрисы, она волнует и вызывает слёзы в монологах, когда они откровенничают друг с другом, она радостно-торжествующая, когда в финале ты вдруг неожиданно оказываешься ни где-нибудь, а на церемонии вручения премии «Оскар»! Музыка подчёркивает настроение момента, и сразу какие-то другие мембраны начинают работать в сердце зрителя, он на эмоциональном уровне иначе видит силу игры артистов.

Фото: vk.com/lena_yakovleva

Играют обе звезды великолепно! У Яковлевой более гротескная роль, и она ведёт её безупречно. Узнаваемые интонации актрисы блестяще ложатся на текст, в котором есть и шутки, и трагические монологи, и даже необходимое местами высокомерие. Ведь она — действительно звезда! Впрочем, Татьяна Лютаева ни в чём не уступает. Вместе актрисы много лет назад пересекались в фильме «Пять звёзд», и вот вновь такое потрясающе гармоничное партнёрство.

«Я благодарна судьбе, что она свела нас с Еленой Алексеевной именно в таком спектакле. Она потрясающий партнёр, она за собой тянет. С ней невозможно играть с холодным сердцем. Мы обе вовлечены в процесс, но мы партнёры. Знаете, есть такие актёры, которые, и это видно, сами за себя. А с ней так невозможно — у нас как будто дыхание общее», — поделилась впечатлениями о работе над спектаклем Татьяна Лютаева.

Фото: vk.com/lena_yakovleva

А как актрисы хороши в этом блистательном финале! Настоящие дивы в нарядах от кутюр: Елена Яковлева, как Мэрилин Монро, в белом, расшитом бисером платье-футляре, а Татьяна Лютаева — в чалме и парчовом наряде, повторяющем образ Элизабет Тейлор на одной из оскаровских церемоний.

Кстати, коллеги актрис тоже оценили их работу. Многие признавались им, что отправляют вселенной письма и телеграммы с просьбой дать похожий актёрский подарок. И мы, зрители, бесконечно рады, что увидели это на сцене. Подтверждением зрительской любви стали охапки цветов, которые на поклонах дарили актрисам. И никакая суровая охрана не отгораживала звёзд от излияния зрительской любви и признательности. На сцену с букетом можно было выйти без всяких ограничений, некоторые благодарные зрители чуть не падали с ног от переизбытка чувств, торопясь вручить актрисам цветы. Кстати, с поклонниками звёзды общались и после спектакля, раздавая автографы у служебного входа.