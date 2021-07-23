Сегодня в Токио стартуют Олимпийские игры. В них примут участие четверо спортсменов из Алтайского края

К тому, что в последние два года из-за пандемии коронавируса ко многим вещам или событиям применяют эпитет «необычные», все уже привыкли. Вот и XXXII летняя Олимпиада в Токио как раз такая, каких раньше не было.

Фото: из сети Интернет

Главного спортивного старта четырехлетия болельщикам на этот раз пришлось ждать пять лет. Олимпиаду, по графику запланированную на июль-август 2020 года, из-за пандемии перенесли на год. Правда, сейчас, когда до открытия Олимпиады остаются считанные часы, принимающая сторона, похоже, и сама не рада, что в итоге дала добро на проведение спортивного форума – слишком уж много рисков.

Но необычность этой Олимпиады даже не в сроках проведения и в том, что на трибунах не будет болельщиков, и не в антисекс-кроватях для спортсменов и максимальном ограничении их контактов с внешним миром – к тому, что пандемия диктует свои условия, меняя графики и привычный образ жизни, уже, к сожалению, все привыкли. Особенность этих Игр в том, что пока спортсмен не стал в стартовые колодки, не расположился на кромке бассейна, не вышел на площадку, он не может быть уверенным в том, что эти Олимпийские игры для него состоятся.

Уже оказались на карантине российские регбистки, футболисты из ЮАР. И, в принципе, на их месте может оказаться любой, коронавирус – штука коварная и непредсказуемая. Если раньше над российскими олимпийцами висел дамоклов меч допинговых санкций и нельзя было предсказать, когда он опустится, – то ли до соревнований, то ли в разгар, то ли через год, – то сейчас угроз гораздо больше. Так что к этим Олимпийским играм как никогда применим лозунг о том, что главное – не победа, а участие.

335 спортсменов вошли в состав сборной России на Олимпиаде в Токио. Всего в Токио участникам предстоит разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Впрочем, от российских, а конкретнее, от наших, алтайских, спортсменов мы ждем все-таки чего-то большего, чем просто появление на спортивных объектах Токио. Оценивать шансы российской волейбольной сборной, в которой играет бийчанин Ильяс Куркаев, и каноистки Ирины Андреевой, представляющей Алтайский край, сложно. А вот барьерист из Барнаула Сергей Шубенков и бийский стрелок Сергей Каменский не первый год находятся в элите своих видов спорта. Поэтому – болеем, надеемся, ждем. И верим, что коронавирусные напасти наших спортсменов в Токио минуют.

Сергей Шубенков, легкая атлетика. В Токио выступит в беге с барьерами на 110 метров.

Фото: Ярослав Махначёв

Сергей Шубенков – самый титулованный российский барьерист и самый стабильный представитель этой дисциплины в современном мире. На четырех последних чемпионатах мира он неизменно оказывался в тройке лучших, чего не удавалось никому. При этом Сергей, с одной стороны, может сетовать на судьбу, определившую пик его карьеры на самый сложный для российской легкой атлетики период, с другой – к преодолению трудностей ему уже не привыкать.

Сергей выиграл практически все что можно, но вот с Олимпиадой у него отношения не складываются. Впервые он выступил на этом турнире в 2012 году в Лондоне. Тогда Шубенков был еще юн и малоопытен, пусть перед Играми достаточно неожиданно и выиграл чемпионат Европы с неплохим даже для нынешних времен результатом – 13,16. Но в Лондоне Сергею не удалось преодолеть полуфинальный отбор, в общей табели о рангах он стал лишь двенадцатым.

На Олимпиаду в Рио в 2016 году Шубенков и вовсе не поехал не по своей вине, туда из-за допинговых скандалов не допустили всех российских легкоатлетов. Так что своих следующих Игр ему пришлось ждать девять лет, за которые спортсмен успел завоевать золото, два серебра и бронзу чемпионатов мира, взять три медали чемпионата Европы (из них две – золотые), дважды победить в финалах «Бриллиантовой лиги» и выиграть кучу других, менее статусных стартов.

На Игры в Токио Шубенков тоже попал не без проблем, из-за того, что спортсмен внезапно оказался фигурантом допинговой истории, World Athletic долго не выдавал ему разрешение выступать на международных стартах. В итоге Шубенков успел до Олимпиады выступить только на турнире в Венгрии, и это был для него первый международный старт за два года.

Высоких задач, как говорит его тренер Сергей Клевцов, не снимает никто, но предсказать результат невозможно. Кстати, в Токио не будет одного из основных соперников Шубенкова, действующего чемпиона мира Омара Маклеода. Станет ли от этого легче? Посмотрим.

Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин в Токио пройдут 3 (квалификация, 17.10 по барнаульскому времени), 4 (полуфинал, 9.00) и 5 (финал, 9.55) августа.

Сергей Каменский, пулевая стрельба. В Токио выступит в трех дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений.

Фото: Ярослав Махначёв.

Бийский снайпер Сергей Каменский уже выступал на Олимпийских играх в Рио – в 2016 году. В отличие от Шубенкова, Каменский к своим первым Играм подошел уже опытным и титулованным стрелком – к тому моменту он уже был многократным чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем Универсиады.

В Рио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров Каменский до последнего выстрела был претендентом на золото. А когда ошибся его соперник, казалось, что Сергей станет победителем Олимпиады. Но, увы, бийчанин запорол последний выстрел, оставшись с серебром. Как к этому относиться, если честно, не знаю, с одной стороны, любая медаль Игр уже достижение, с другой, когда ты теряешь победу в последний момент по своей вине, вряд ли это не гложет. В общем, с мотивацией у Каменского в Токио проблем быть не должно.

За прошедшую пятилетку с Игр в Рио Сергей две золотые и серебряную медаль чемпионатов мира, дважды победил на чемпионате Европы и столько же – на Европейских играх. То, что стрелок в отличной форме, доказал июньский этап Кубка мира в Хорватии, где Каменский завоевал четыре медали, из них две – золотые.

Мужские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров пройдут 25 июля (квалификация, 11.00 и финал, 13.30), в миксте (смешанные пары) – 27 июля (полуфинал, 11.15 и финал, 13.15). Соревнования по стрельбе из трех положений с 50 метров состоятся 2 августа (финал в 14.50).

Ирина Андреева, гребля на байдарках и каноэ. В Токио выступит на каноэ в личном старте на дистанции 200 метров и на двойке в паре с Олесей Ромасенко на дистанции 500 метров.

Фото: Ярослав Махначёв

Ирина Андреева – уроженка Москвы, но на соревнованиях представляет и Алтайский край, являясь одной из тех «легионерок», которых пригласили в регион для поднятия уровня этого вида спорта. Андреевой это удается, она является многократным призером чемпионата Европы, также на ее счету серебро чемпионата мира.

Нынешний год для Андреевой пока складывается успешно. В мае на этапе Кубка мира в Барнауле она выиграла бронзу в личной гонке и в смешанной двойке, а в июне в паре с Олесей Ромасенко завоевала золото на чемпионате Европы. Путевку в Токио ей принес чемпионат России, где она стала чемпионкой все с той же Ромасенко в двойке на олимпийской дистанции 500 метров и второй в личной гонке на 200 метров. В Токио в двойке наши девушки вполне могут претендовать на медаль.

Личные гонки у женщин-каноисток на дистанции 200 метров состоятся 4 (квалификация, 1/4 финала) и 5 (1/2 финала, финал, 9.55) августа, двоек на дистанции 500 метров – 6 (квалификация, 1/4 финала) и 7 (1/2 финала, финал, 9.30) августа.

Ильяс Куркаев, волейбол. Выступит за мужскую сборную России в волейбольном турнире.

Фото: Ярослав Махначёв.

Наш представитель в сборной страны по игровым видам спорта – явление нечастое, тем приятнее успех Ильяса Куркаева. Олимпийские игры станут для него первыми в карьере.

Куркаев – воспитанник бийского спортклуба «Зеленый клин», где тренировался под началом Елены Бочкарёвой. С 2010 года жил в Барнауле и тренировался в СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая» у Сергея Маркова. В январе 2012 года Куркаева пригласили в новосибирский «Локомотив», сначала он выступал за молодежный состав, а в 2013 году дебютировал во взрослой команде. С тех пор Куркаев неизменно выступает за железнодорожников, лишь на сезон он уходил в «Енисей» на правах аренды и вернулся обратно.

С молодежной сборной России Куркаев побеждал на чемпионате мира, со студенческой – на Универсиаде. В 2015 году Ильяса впервые вызвали в основной состав национальной команды, в ее составе он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Сборная России на групповом этапе оказалась среди очень сильных соперников, поэтому о шансах на медали говорить сложно – для начала войти бы в четверку на первой стадии, чтобы попасть в полуфинал.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Аргентиной (24 июля, 12.20), США (26 июля, 9.05), Бразилией (28 июля, 19.45), Францией (30 июля, 19.45), Тунисом (1 августа, 12.20). Четвертьфинал пройдет 3 августа, полуфинал – 5 августа, матч за третье место и финал – 7 августа (09.15).

Компетентное мнение

Владимир Альт, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края:

– Из наших представителей, выступающих в индивидуальных видах спорта, шансы на медаль есть у всех, но ситуация у спортсменов разная. У Сергея Шубенкова второй сезон подряд скомканный, всего один международный старт за два года. В России у него конкурентов нет, а без серьезной соревновательной практики рассчитывать на успех сложно. Если в этой ситуации Шубенков завоюет бронзовую медаль, это можно будет считать успехом. В серебро или золото в нынешних обстоятельствах, честно признаюсь, верю мало, но буду рад, если ошибусь.

Сергей Каменский имеет шансы на медали во всех трех дисциплинах, в которых будет выступать. У него уже есть олимпийский опыт, который ему поможет, он показывал стабильные результаты на предолимпийских соревнованиях.

Ирина Андреева в паре с Олесей Ромасенко вполне могут побороться за золотую медаль в двойке. В личной гонке будет сложнее, та же Ромасенко идет побыстрее. А вот двойка у них хорошо пошла, что и показал чемпионат Европы.

По волейбольной сборной сложно сказать что-то определенное. На групповом этапе достались очень сильные соперники, сначала надо выйти в четвертьфинал.