Алтайские фармпредприятия увеличили объёмы производства

По сообщению Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, по итогам первого полугодия 2021 года предприятия фармацевтической отрасли Алтайского края и предприятия-производители биологически активных добавок к пище (БАД) продемонстрировали устойчивое и стабильное развитие: они не только сохранили, но и увеличили объёмы выпускаемой продукции, а также освоили производство новой продукции.

Фото: canva.com

Согласно данным Алтайкрайстата, за первые 6 месяцев 2021 года увеличился индекс промышленного производства лекарственных препаратов на 18,7 % по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Единственный в крае производитель медицинского кислорода АО «Алтайстройдеталь» увеличил объём выпускаемой продукции: кислорода жидкого на 80%, кислорода медицинского газа на 81% относительно первого полугодия 2020 года. АО «Алтайстройдеталь» является единственным поставщиком медицинского кислорода в лечебные учреждения Алтайского края и Республики Алтай.

По данным Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации, в первом полугодии 2021 года зарегистрировано (перерегистрировано) 20 наименований лекарственных средств, из них 15 наименований лекарственных препаратов и пять наименований фармацевтических субстанций.

Кроме того, предприятия Алтайского края активно развивают контрактное производство СТМ (собственная торговая марка) — производство по заказу собственников торговой марки на производственных площадках алтайских производителей. Так, фармацевтическое предприятие АО «Алтайвитамины» зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации как производитель лекарственных препаратов для АО «Вертекс» (г. Санкт-Петербург), АО «Патент-Фарм» (г. Санкт-Петербург), ООО «НИКА-Фарм девелопмент» (г. Новосибирск).

Биологически активные добавки к пище в регионе выпускают более 40 предприятий. За 6 месяцев 2021 года ими было зарегистрировано (перерегистрировано) 67 наименований БАД.

За первое полугодие 2021 года производство биологически активных добавок к пище в регионе увеличилось в 1,5 раза, всего профильными организациями было выпущено 1358 тонн данной продукции.

Как отмечают в краевом ведомстве, стабильный рост показателей обусловлен качеством и востребованностью продуктов алтайских предприятий на рынке парафармацевтики.