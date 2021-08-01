Олимпиада, день восьмой. Медалей немного, но золото есть

Как мы вчера и прогнозировали, в субботу на Олимпиаде в Токио у российской команды медалей немного – всего три, по одной каждого достоинства.

Фото: из сети Интернет

Золото в медальную копилку вновь принесли фехтовальщики – на этот раз наши спортсмены, точнее, спортсменки, победили в командных соревнованиях саблистов. Все, как и пять лет назад в Рио – и финал личного первенства получился чисто российским, и в решающем поединке командного турнира победили.

В Токио россиянки были сильнее француженок, и победа получилась очень тяжелой. В середине встречи соперницы вели с преимуществом в шесть очков, но Ольга Никитина совершила настоящий подвиг, в своем втором бою в финале она не только отыграв отставание, но и вывела команду вперед. Это преимущество россиянки сумели удержать. Вместе с Никитиной победу ковали Софья Великая и София Позднякова.

Еще две медали, серебряная и бронзовая, в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров у Юлии Зыковой и Юлии Каримовой соответственно.

Еще несколько наград ускользнули от наших атлетов. Так, дзюдоисты уступили в смешанном командном турнире в поединке за бронзу, такая же участь постигла и теннисную пару теннисная пара Елега Веснина/Вероника Кудерметова.

Зато порадовали волейболистки, обыгравшие 3:0 сборную США и обеспечившие тем самым место в четвертфинале. Забронировали себе путевку в плей-офф и гандболистки, отыгравшие четырехочковое отставание во встрече с Францией – 3:0.

Теперь о том, что будет в воскресенье. Три медали нам уже гарантированы благодаря теннисистам. Карен Хачанов в мужском финале сразится с немецким теннисистом Александом Зверевым, а финал смешанных пар и вовсе будет российским: Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Оба матча начнутся в 10.00 по барнаульскому времени.

Вправе мы ждать медалей и от гимнастов, которые в воскресенье разыграют награды на отдельных снарядах. Самые лучшие шансы у Никиты Нагорного в вольных упражнениях, куда он квалифицировался со вторым результатом. Анастасия Ильянкова и Ангелина Мельникова вышли финал на брусьях с третьим и четвертым результатом соответственно. Давид Белявский замкнул восьмерку в упражнениях на коне, а Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова в опорном прыжке 6-я и 8-я соответственно. Начало с 15.00.

В воскресенье на Олимпиаде в Токио последний раз можно будет увидеть пловцов. В завершающий день плавательных соревнований Россия представлена только в двух эстафетах комплексным плаванием. Женщины вышли в финал с седьмым результатом, мужчины в полуфинале были третьими. Начало в 9.30. На этом программа соревнований закрывается, останется только два заплыва в открытой воде.

Завершается сегодня и фехтовальный турнир. Точку поставят мужчины-рапиристы в командных соревнованиях. Сборная России начнет путь финалу со встречи с командой Гонконгу.

В прыжках в воду женщины соревнуются на трехметровом трамплине. В финал с предпоследним результатом отобралась Мария Полякова.

В легкоатлетических финалах в секторе прыжков в высоту в финал пробились Михаил Акименко и Илья Иванюк. Начало в 17.10.

В игровых видах спорта волейболисты и ватерполистки, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, попытаются красиво завершить квалификацию. Волейболисты сыграют с Тунисом (12.20), а сборная женская сборная по водному поло – с японцами (16.20). А в пляжном волейболе для пары Холомина/Макрогузова плей-офф уже начался – девушки проведут матч 1/8 финала против латвиек Кравценока/Граудина. Начало 12:00.