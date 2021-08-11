В Барнауле полным ходом идут работы по капитальному ремонту дорог

На прошлой неделе подрядная организация ООО ПСК «Индустрия» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступила к ремонту дороги по улице Шумакова, от улицы 50 лет СССР до Южного Власихинского проезда.

Протяженность участка, на котором ведется ремонт, составила 2,3 км. Общая стоимость – 37,5 млн рублей.

Фото: Андрей Чурилов

Погода в начале недели была самая дорожно-строительная – солнечно и жарко. Асфальтоукладчик, обновляющий вместительную парковку у одного из домов, останавливался только для того, чтобы загрузить в бункер очередную порцию асфальтобетона. Темпы работ дорожных рабочих высокие. На участках улицы одновременно работают три бригады численностью 8-10 человек каждая. На день съемки дорожными бригадами подрядчика полностью выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя. В настоящее время выполняются работы по укладке верхнего слоя покрытия, и эти работы выполнены уже на 40 процентах от запланированных площадей.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяженностью 28,22 км.

По словам главного инженера предприятия Андрея Верлайна, кроме основного дорожного полотна, дорожные строители меняют более тысячи штук бортового камня, ведут частичный ремонт тротуаров.

– Работы осложняет интенсивное автомобильное движение. Улица не широкая, но загружена автотранспортом, поэтому, при производстве работ на проезжей части, нам приходится выставлять регулировщиков, которые организуют реверсивное движение транспорта, обеспечивая как безопасность дорожных рабочих, так и участников дорожного движения, – поясняет главный инженер.

Так берут вырубку из асфальтобетона для лабораторных исследований.

Фото: Андрей Чурилов

На тех участках улицы, где уже уложен верхний слой дорожного покрытия, рабочие регулируют решетки дождеприемных колодцев и крышки колодцев канализации, чтобы они встали на уровне нового асфальта и обеспечивали комфортность езды по обновленной дороге.

Одновременно на улице работает строительная лаборатория, ее специалисты берут из асфальта контрольные вырубки для лабораторных испытаний.

– На семь тысяч квадратов берем на исследование три вырубки, – рассказывает начальник лаборатории Нина Давыдова, – определяем водонасыщение, процент уплотнения, проверяем другие параметры. Нам необходимо, чтобы все соответствовало требованиям ГОСТа и у заказчика, и жителей Барнаула не было претензий к качеству нашей работы, к качеству городских дорог, – говорит специалист.

В соответствии с муниципальным контрактом, все работы на улице Шумакова планируется завершить к 1 сентября.