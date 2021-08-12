В барнаульском посёлке пропала пожилая женщина

Волонтёры «ЛизаАлерт» просят помощи в её поисках.

Известно, что 5 августа 2021 года 80-летняя Малахова Валентина, жительница посёлка Южного, вышла из дома и не вернулась. В этот день она была одета в белую кофту в сиреневую полоску, чёрную юбку, чёрные балетки. С собой она взяла чёрную сумку.

Приметы женщины: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).