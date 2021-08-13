Вам ЦСКА или «Краснодар»? Барнаульское «Динамо» вышло в элитный этап Кубка России

12 августа «Динамо-Барнаул» в матче 1/64 финала Кубка России дома обыграло «Тюмень» в серии пенальти. Победа вывела нашу команду в элитный раунд турнира, и теперь бело-голубые дома примут представителей ФНЛ-1 и Премьер-лиги.

Фото: Ярослав Махначёв.

Прикоснуться к элите

С прошлого сезона формат Кубка России изменился. До этого турнир проводился по классической системе на вылет. Проиграла команда – покинула соревнования, выиграла – идет дальше. В прошлом сезоне после 1/64 финала появился групповой этап, с которого в Кубок России включаются представители ФНЛ и Премьер-лиги – из элитного дивизиона, правда, не играет первая пятерка, участвующая в Еврокубках (в нынешнем сезоне это «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи»).

Споры о формате идут до сих пор, но для команд из низших лиг, представителем которой является и барнаульское «Динамо», такой вариант, пожалуй, предпочтителен – их болельщики могут увидеть дома клубы из более сильных дивизионов. До этого, если еще встреча с командой ФНЛ-1 была более-менее реальной, то добраться до противостояния с элитой доводилось единицам. «Динамо», например, в своей новейшей истории переживало такое лишь раз, когда в сезоне-2018/19 в Барнаул приезжал «Оренбург», на тот момент игравший в РПЛ. И такие встречи для небольших команд являются событием. Мало кто из болельщиков «Динамо» детально вспомнит первенства-2017/18 и 2018/19. Зато все скажут: в Кубке России в эти годы мы играли с «Енисеем» Андрея Тихонова, прошли «Томь» и встретились с «Оренбургом».

Очередь на стадион

Но как бы ни был прекрасен групповой этап, до него еще надо дожить. Впрочем, «Динамо» в последние годы стало настоящей кубковой командой, и его дела в этом турнире складываются неплохо. Впрочем, что Кубок? «Динамо» вообще второй сезон приятно удивляет. В первенстве ФНЛ-2 нынешнего сезона, например, идем на третьем месте. Да, сыграно лишь три-четыре тура. Но даже после такой короткой дистанции, когда мы последний раз были в лидерах?

А в Кубке России «Динамо» в этом сезоне сначала победило дома в серии пенальти «Новосибирск», которому и многомиллионные бюджеты не помогли, а затем на выезде переиграло крепкий и неуступчивый «Иртыш». В общем, до группового раунда оставалась последняя преграда – «Тюмень», в прошлом сезоне занявшая второе место в нашем турнире и каких-то полчаса не дотянувшая до выхода в ФНЛ-1.

Из-за того, что на стадионе «Динамо» так и не провели обещанный еще весной ремонт освещения, матч с «Тюменью» начался рано – в 17.00. Но даже это не помешало болельщикам прийти и поддержать свою команду. Когда вы последний раз видели очередь на входе на стадион? Оказывается, и такое тоже может быть.

Фото: Ярослав Махначёв.

На самой арене внезапно возникла другая проблема. Часть трибун уже давно закрыта из-за не самого здорового состояния. А те, что доступны, особенно под козырьком, которые в дождливый день оказались особенно востребованными, с трудом вместили всех желающих посмотреть футбол. Некоторые любители спорта даже вступили в конфликт с охранниками, мол, я лучше с аварийной трибуны посмотрю, чем под дождем. Спорили-спорили, да так ни к чему и не пришли.

А на поле тем временем кипели не меньшие страсти. Уже на первых минутах у ворот тюменцев стало жарко. В сутолоке нападающий Антон Кобялко, проводивший первый домашний матч в динамовском футболе, пытался протолкнуть мяч в ворота, но вратарь был на месте. Ответ гостей себя ждать не заставил, и тут уже нашему вратарю Богдану Карюкину пришлось показывать свое мастерство.

Хотя «Тюмень» и считалась фаворитом, на первых минутах инициативой владело «Динамо», игравшее с большим желанием, азартом и самоотдачей. Вот только от пропущенного гола это, увы, не спасло, отличился лучший молодой футболист «Тюмени» Данил Карпов, к которому уже присматриваются команды Премьер-лиги.

Впрочем, в рядах «Динамо» есть футболист, который в Премьер-лиге уже играл, а в этом сезоне вернулся в Барнаул. Ох, не зря администрация «Динамо» билась над оформлением документов для Антона Кобялко. Он и в кубковой игре с «Иртышом» забил, а с «Тюменью» вообще стал динамовским спасением. Сразу после пропущенного гола он опасно пробил с линии штрафной – мимо. Это была пристрелка. Буквально в следующей атаке Кобялко блестяще замкнул головой навесную передачу, а через четыре минуты добил отскочивший от перекладины мяч в ворота. На перерыв «Динамо» ушло, ведя в счете.

Фото: Ярослав Махначёв.

Ничья

На второй тайм «Тюмень» вышла первой, а динамовцы долго не появлялись на поле, видимо, шел детальный разбор полетов стартовой сорокапятиминутки. При этом в перерыве вместо Максима Вернигоры вышел Никита Шибаев, и «Динамо» перешло на другую схему игры. Поначалу это помогало, тайм начался с очередной атаки в исполнении Кобялко, а потом понемногу инициатива перешла к «Тюмени». Давление нарастало, динамовцы нервничали. Пару раз в своей штрафной даже «запожарил» обычно невозмутимый и надежнейший Карюкин. В итоге все это вылилось в забитый гостями гол. Передача на левый край штрафной, и оттуда всеми забытый Владислав Тюрин спокойно низом отправил мяч в сетку.

«Тюмень» после этого продолжала давление. Да и «Динамо» создавало опасные моменты, но преимущество было у гостей. Иногда хозяевам откровенно везло, тюменцы то мазали, то поскальзывались – спасибо дневному ливню, изрядно смочившему динамовский газон.

За 10 минут до конца матча главный тренер «Динамо» Александр Суровцев заменил главную ударную силу команды – Владимира Завьялова и Антона Кобялко. Казалось, что после этого бело-голубые уйдут в глухую оборону, но с выходом Максима Чудоякова и молодого Егора Паршакова игра неожиданно переместилась к воротам «Тюмени». В концовке уже гостям пришлось нервно отбиваться, однажды они даже чуть не срезали мяч в свои ворота. Но в итоге свисток об окончании второго тайма зафиксировал ничью – 2:2.

С кем и где?

На этой стадии Кубка России дополнительного времени в случае ничьей нет, сразу назначается серия пенальти. «Тюмень», кстати, предыдущие два матча турнира выиграла как раз в этой футбольной лотерее. Но тогда против них не играл Богдан Карюкин.

Динамовский вратарь уверенно потащил два первых удара гостей. Правда, барнаульский защитник Антон Петухов тоже свой пенальти смазал, и после двух ударов счет был 2:1 в нашу пользу. Дальше команды били уже без промаха, но барнаульцы удержали преимущество. Победный одиннадцатиметровый забил Евгений Щербаков, вышедший на поле во втором тайме.

Фото: Ярослав Махначёв.

В общем, теперь мы ждем команды ФНЛ-1 и РПЛ. Уходя со стадиона, болельщики обсуждали, кого хотелось бы увидеть. ЦСКА? «Краснодар»? А может, состоится динамовское дерби Барнаул — Москва? Гадать осталось недолго, жеребьевка уже сегодня, в 18:30 по барнаульскому времени. Ее в прямом эфире покажут по каналу “Матч ТВ”.

Правда, есть одна проблема – стадион «Динамо» могут не допустить до проведения матчей элитного раунда. Такие прецеденты уже были в прошлом году, например, подмосковная команда «Родина» свои официально домашние матчи против «Спартака» проводила на арене красно-белых. Руководство барнаульского клуба заверило, что постарается сделать все, чтобы наши болельщики увидели противостояние родного клуба и команд из высших лиг вживую, а не в интернет-трансляции.

Ближайшую игру «Динамо» проведет снова дома с «Тюменью» – 18 августа команды сыграют на барнаульском стадионе уже в рамках первенства ФНЛ-2. Начало в 17:00.