В Барнаул привезут уникальный нож эпохи палеолита, обнаруженный археологами в Чарышском районе

В мире таких предметов насчитывается не более 10.

Фото: forum.pandawow.ru

Археологи во время раскопок в Чарышском районе Алтайского края обнаружили уникальный каменный нож с микроретушью, предположительно, времен палеолита, сообщает ТАСС.

Отмечается, что последний раз аналогичный объект был найден во Франции в 1962 году. Уникален этот нож именно микрообработкой лезвия — самым высоким уровнем обработки каменного изделия. Это мельчайшая обработка камня — вплоть до микромиллиметров.

«Это палеолит. Когда привезем находку в Барнаул, то уже точнее сможем определить время, но, я думаю, не менее 50 тыс. лет (до нашей эры). В основном, их могли использовать для обделки кожи, изготовления украшений из кости, для нанесения тончайшего орнамента», — рассказал руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

Теперь задачей археологов будет определить, откуда пошла такая технология обработки камня. Знание этих исторических моментов поможет понять, на какой территории планеты культура была более развитой.

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