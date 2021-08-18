Детские шалости: барнаульцы вновь пожаловались на летящие предметы из окон многоэтажек

В этот раз дети кидали в прохожих помидоры и пакеты с водой. К счастью, никто не пострадал.

Об опасных играх ребятишек жители Барнаула рассказывают в соцсетях. Накануне появились ещё две истории.

Одна из горожанок сообщила, что шла вдоль торца дома, расположенного на проспекте Дзержинского, 21, и в неё с балкона ребёнок кинул помидор.

«Хорошо не попали! На балконе смех и удаляющийся силуэт. Это совершенно несмешно! Особенно будет несмешно родителям, если вы в кого-то действительно попадёте», — делится едва не пострадавшая девушка.

Другой случай произошёл на улице Попова, 158. Там дети из окон бросали пакеты с водой.

«По улице вдоль домов гуляли родители с колясками и маленькими детьми. Я шла с коляской, пакет упал в нескольких метрах от меня! Дети, бросившие пакет, даже не прятались, а веселились и махали руками», — рассказывает местная жительница.

Отметим, что совсем недавно в соцсетях появлялась информация о том, что барнаульцу едва не уронили арбуз на голову.

В УМВД советуют подобные случаи не игнорировать и обращаться в полицию — в ближайший отдел или к участковому. В зависимости от степени повреждений, которые причинил выброшенный из окна мусор, нарушитель может быть привлечён к административной или даже уголовной ответственности. Статья Уголовного кодекса, которую применят к нарушителю, будет зависеть от степени тяжести вреда, причинённого жизни и здоровью человека — от ст. 116 УК РФ до ст. 105 УК РФ.

А родителям, чьи дети проводят каникулы в городе и сидят дома одни, ещё раз хочется напомнить, что отвечать за подобные развлечения придётся им. Одно дело, когда результатом подобной «игры» будет испачканная одежда, и совсем другое — когда сброшенный с высоты предмет причинит тяжкий вред здоровью или повлечёт гибель человека.