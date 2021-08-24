Председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков о сохранении исторического герба Барнаула

В октябре 2019 года на координационном совещании у полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе органам власти было поручено привести в соответствие региональную и муниципальную геральдику. Пандемия отодвинула обозначенные сроки, но не отменила распоряжение. О том, какие требования нужно соблюсти, чтобы герб краевой столицы был зарегистрирован официально, рассказал Сергей Чеков, член рабочей группы, созданной в администрации Барнаула.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Дело в коне

В письме государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова от 9 марта 2021 года сказано «Барнаул имеет исторический герб (пожалован 8 (20) мая 1846 года) – неотделимое достояние города и культурно-исторический памятник федерального масштаба. Этот герб должен быть возвращен городу. Но возвращен правильно, с учетом геральдических правил и российских геральдических традиций. А геральдические правила обязывают исключить из состава герба коня».

– Сразу отмечу, что новые гербы разрабатывают те регионы и муниципалитеты, у которых нет своих исторических гербов, – рассказал Сергей Чеков. – Их рисуют с нуля, они проходят обсуждение, утверждаются региональным и муниципальном законодательством, отправляются на регистрацию в Геральдический совет при Президенте РФ. Такую процедуру просила соседняя с нами Республика Алтай. У Барнаула имеется замечательный исторический герб, поэтому говорить о том, что его нужно заменить, в корне неверно, его нужно привести в соответствие с законодательством. То есть просто убрать из верхней части герба бегущего серебряного коня – принадлежность Томской губернии, которой не существует. Еще раз подчеркну – приведение в порядок гербов касается не только Барнаула, эта работа проводится по всей стране.

Сергей Чеков: «Историческому гербу Барнаула 175 лет. Геральдический совет при Президенте РФ настоятельно рекомендует Барнаулу использовать исторический герб, приведя его в соответствие с современным административно-территориальным делением».

Правильно описать

Геральдическая коллегия с момента своего основания располагалась в Санкт-Петербурге, и когда император Николай I дал поручение разработать для городов Российской империи гербы, никто из геральдистов не ездил по городам и весям, чтобы вникать в их историю, они просто разослали анкеты. Представьте расстояние между Барнаулом и столицей империи, письма порой шли к нам полгода и дольше. Так что, не мудрствуя лукаво, в описание герба Барнаула геральдисты включили доменную печь как символ горного города, каковых всего было два – Екатеринбург и Барнаул. На самом деле, на барнаульском гербе размещена сереброплавильная печь, что было отражено еще в описании печати Барнаульского городского магистрата в 1780 году. Исправить эту историческую неточность алтайским геральдистам не составит труда.

– В геральдике главное – описание герба, а не его рисунок, – подчеркнул Сергей Чеков. – Оно должно быть таким выверенным, простым и геральдически правильным, чтобы, прочтя текст, можно было его зримо увидеть. Теперь представьте, что можно вообразить, прочитав в описании герба Барнаула, например, Дом под шпилем: здание, в центре которого располагается выступающая часть, а на ее пике шпиль и часы – это нонсенс, конечно. Нарисовать картинку может любой, но вложить в нее сакральный смысл – не каждый. Я уверен, не нужно горожанам придумывать новый герб Барнаула, стоит убрать несоответствия и сохранить исторические традиции. У города Томска было четыре герба: печать, потом герб 1685 года, далее добавилась верхняя часть от Тобольской, а потом и Томской губерний. С 1804 года на щите Томска размещен скачущий серебряный конь, но герб города до сих пор не утвержден, потому что горожане никак не могут договориться о положении животного, скачущий будет конь или вставший на дыбы.

Малый, средний или парадный

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

По мнению Сергея Чекова, из трех возможных видов герба Барнаула предпочтительно сосредоточиться на среднем.

– Сейчас мы везде используем малый герб, то есть просто французский щит, – пояснил Сергей Иванович. – В средний герб добавляется корона о пяти зубцах с лавровым венком – это статус любого административного центра, разработанный Геральдическим советом при Президенте РФ в 2002 году. В среднем гербе также обозначается награда, которая может быть у города, для Барнаула это орден Октябрьской революции. В связи с тем, что Барнаулу присвоено звание «Город трудовой доблести» и предстоит установка памятной стелы, на мой взгляд, именно средний герб будет смотреться более выгодно и достойно.

В профессиональной среде идет обсуждение идеи, что Барнаулу первоначально стоит утверждать парадный или большой герб. Разница со средним будет состоять в том, что к большому гербу добавятся щитодержатели (элемент герба, представляющий собой фигуру, человеческие, звериные или фантастические фигуры, помещающиеся по сторонам гербового щита, который они как бы несут или держат, стоя возле или позади него. – Прим. авт.).

– Если барнаульцы так привязаны к серебряному коню на историческом гербе, его можно вынести за поле щита и сделать с двух сторон в качестве щитодержателей, – говорит Сергей Чеков. – Есть предложения рассмотреть в этом качестве не животных, а фигуру горного инженера, а вот колосья вокруг щита в качестве обрамления и как принадлежность к сельскохозяйственному региону использовать нельзя.