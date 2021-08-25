Вячеслав Франк: «Все школы Барнаула готовы к учебному году»

Об этом мэр города сообщил в рамках заседания правительства Алтайского края.

По его словам, в городе будут осуществлять образовательную деятельность 87 школ, где обучаются более 85 тысяч школьников. В их числе около 10 тысяч первоклассников. Также в краевой столице 154 детских сада, которые могут посещать 42 тысячи воспитанников, и 20 учреждения дополнительного образования.

Вячеслав Франк сказал, что на сегодняшний день все образовательные организации Барнаула прошли проверку и получили акты готовности к новому учебному году.

«Принято 100% муниципальных учреждений», — заявил он.

Вячеслав Франк также отметил, что в 2021 году на подготовку образовательных организаций из средств муниципального бюджета выделили 163 миллиона рублей.