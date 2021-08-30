Ночь, улица, катализатор: барнаулец украл часть выхлопной системы автомобиля

Жительница Барнаула лишилась катализатора на припаркованном возле дома автомобиле.

Фото: canva.com

Владелица автомобиля Hyundai Creta вечером оставила машину на неохраняемой парковке возле дома, а утром заметила отсутствие части выхлопной системы. Женщина сразу обратилась в полицию.

Оперативно приняв вызов, полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения. Он рассказал, что украденный катализатор, содержащий драгоценные металлы платиновой группы, он продал за 2000 рублей, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту следственными органами отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.