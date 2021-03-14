Стало известно, когда в Барнауле пройдёт «Ночь музеев»

Всероссийскую акцию планируется провести 22 мая 2021 года.

Известно, что с 15 марта оргкомитет Всероссийской акции «Ночь музеев» собирает программы организаций-участников. До 15 апреля участникам, которые хотят принять участие, нужно заполнить заявку по соответствующей форме, приложить почасовую программу акции и краткую информацию об организации.

Решение о включении новых участников примет краевой оргкомитет на основании поданных заявок.

В каком формате пройдёт акция в 2021 году, а так рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия будет известно позже с учетом эпидемиологической обстановки.

Подать заявку на включение в общекраевую программу мероприятий Всероссийской акции «Ночь музеев» можно на сайте Министерства культуры Алтайского края.

По вопросам формирования программы на территории Барнаула можно обратиться по телефону (3852) 50-22-26 или электронной почте tvbond65@mail.ru. Контактное лицо — заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного художественного музея Алтайского края Татьяна Владимировна Бондаренко.

По вопросам формирования программы на территории районов и городов Алтайского края можно обратиться по телефону (3852) 65-93-01 или электронной почте slon7980@mail.ru. Контактное лицо — заместитель директора по научной работе Алтайского государственного краеведческого музея Оксана Сергеевна Мамонтова.