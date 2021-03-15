В барнаульской школе № 128 возобновились занятия

Уроки проходят в обычном режиме.

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Напомним, что с 12 марта 2021 года в Средней общеобразовательной школе № 128 Барнаула приостановили деятельность на 2 дня по предписанию Роспотребнадзора для профилактических мероприятий. Это связано с тем, что несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие.

Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии.

Отметим, что в школе уже провели влажную уборку и дезинфекцию всех помещений, провели экспресс-тест всех общих помещений и поверхностей общего пользования.