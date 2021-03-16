Барнаульские представители паралимпийских видов спорта получили Почетные грамоты Президента РФ

15 марта министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил государственные награды спортсменам, тренерам и специалистам паралимпийских видов спорта. Почетные грамоты Президента Российской федерации получили барнаульские горнолыжники – тренер сборной России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений Пинаев и его брат, механик паралимпийской горнолыжной команды Александр Пинаев.

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил госнаграды паралимпийцам и их тренерам. Фото пресс-службы Минспорта РФ.

– Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за труд и победы, которые вы принесли нашей стране, – обратился министр спорта Олег Матыцин к гостям мероприятия. — Вы показываете достойный пример, как преодолевать трудности, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы в свою очередь продолжим создавать вам необходимые условия для работы, тренировок, участия в соревнованиях.

Также Почетными грамотами Президента РФ награждены бийский пловец Роман Жданов, многократный чемпион мира среди спортсменов с ПОДА и его тренер Елена Соколова. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена бийскому пловцу Юрию Лучкину.