В Барнауле мужчина сначала помог, а потом обокрал пенсионерку

Женщина лишилась сумки, в которой были квитанции, паспорт, сберегательная книжка, пенсионное удостоверение и 44 400 рублей.

Фото: istockphoto

Но полицейские оперативно разыскали злоумышленника. По «горячим следам» они задержали 68-летнего барнаульца. Но при нём находилось только 35 тысяч рублей и сумка с документами.

Правоохранители установили, что 80-летняя потерпевшая сняла в отделении банка 50 тысяч рублей. Женщина сразу же заплатила квартплату и пошла домой. Не доходя до дома, она поскользнулась и упала, а проходящий мимо мужчина предложил ей помощь и проводил до подъезда. Когда злоумышленник поднялся с потерпевшей на третий этаж, он неожиданно выхватил сумку с деньгами и сбежал.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что на момент совершения преступления он был пьян.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.