Стал известен состав регионального оргкомитета праймериз «Единой России»

Большую часть списка представляют общественники и представители волонтёрских организаций.

15 марта на заседании Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» утвердил состав Алтайского регионального оргкомитета. В него вошли:

Абдуллаев Юрий Геннадьевич, председатель Алтайская краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, представитель Алтайского Регионального совета сторонников Партии;

Буевич Галина Александровна, ректор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный институт культуры», член Местного политического совета Барнаульского местного отделения Партии;

Гладких Иван Дмитриевич, заместитель председателя Молодежного Парламента Алтайского края, член Региональной контрольной комиссии Алтайского регионального отделения Партии «Единая Россия»;

Голобородько Денис Александрович, руководитель Регионального исполнительного комитета Алтайского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике;

Горлова Алина Алексеевна, председатель регионального штаба Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»;

Зорина Лариса Георгиевна, председатель Алтайской краевой организации Российского профессионального союза работников культуры,

Казанцева Александра Олеговна, главный редактор Информационного агентства «ПолитСибРу-новости»;

Красилов Виктор Маркович, Почетный гражданин Алтайского края, председатель Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ;

Найданова Лидия Вадимовна, заместитель Регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае;

Осипов Андрей Геннадьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;

Понкрашева Марина Владимировна, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

Романенко Александр Алексеевич, секретарь Алтайского регионального отделения Партии «Единая Россия»;

Рощупкин Василий Алексеевич, политконсультант Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия»;

Фатеева Виктория Руслановна, руководитель аппарата Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

Шамков Юрий Вениаминович, председатель Общественной палаты Алтайского края, председатель федерации региональной общественной организации «Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края».

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября