Барнаулец взял в аренду игровую приставку и сдал в ломбард

Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

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В полицию обратился житель Барнаула 1999 года рождения, который рассказал правоохранителям, что в начале февраля 2021 года разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче в аренду игровой приставки. На объявление откликнулся неизвестный мужчина. При встрече они условились об оплате и сроке возврата приставки, однако в обозначенное время заявителю имущество не вернули.

Потерпевший попытался вернуть устройство самостоятельно, однако недобросовестный арендатор не торопился возвращать его. Молодой человек обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний житель Барнаула. Похищенную игровую приставку мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».