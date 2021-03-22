Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Барнауле

Предположительно пьяный водитель «снёс» четыре автомобиля.

Фото: Инцидент Барнаул

Инцидент произошёл 21 марта 2021 года в Барнаула по адресу: улица Сергея Ускова, 42.

Администраторам паблике «» во «Вконтакте» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Барнаул сообщили, что водитель на Mercedes Benz Е200 въехал в стоящие на парковке Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.

«Двух пассажиров данного автомобиля увезли в больницу, они были зажаты в автомобиле, и их доставали сотрудники МЧС. Всего в автомобиле было четыре человека: трое мужчин и женщина», — написали очевидцы ДТП.

В ГИБДД подтвердили эту информацию.

Ещё двоих пассажиров автомобиля Mercedes, парня и девушку, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В настоящее время ведется разбирательство по установлению личности водителя, находившегося за рулем автомобиля Mercedes.