Барнаульский фотограф сделал потрясающие снимки луны

Он использовал технологию HDR.

Своими снимками фотограф из Барнаула поделился на странице в Instagram.

«Погода вчера не давала никаких шансов, но примерно в 9 вечера внезапно небо очистилось, и выдало 5 минут кристально чистой Луны. В течение которых я успел сделать несколько снимков, после чего все опять затянуло облаками.

После обработки получилась вот такая стильная HDR Луна, которую, конечно, глазом не увидеть», — поделился автор со своими подписчиками.