На участках шести алтайских дорог закрыто движение из-за непогоды

Минтранс Алтайского края опубликовал актуальную информацию о перекрытии трасс.

По данным на 12:00 24 марта 2021 года в связи сильными порывами ветра, метелью и отсутствием видимости для всех видов транспорта закрыто движение на федеральной трассе А-322 Барнаул-Рубцовск на участке с 11 по 298 км, от выезда из Барнаула до Рубцовска, а также на краевых дорогах Поспелиха – Курья – Третьяково с 9 по 169 км, Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области с 0 по 71 км, Алейск – Чарышское на всем протяжении, Алейск – Петропавловское – Смоленское от Алейска до Усть-Пристани, Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка от Новокалманка – гр Петропавловского района.

Таким образом, полностью отсутствует движение на участках шести автомобильных дорог.

В ведомстве настоятельно рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок.

Для водителей большегрузного транспорта подготовлены специальные стоянки. На трассе А-322 стоянки работают на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города. Водители легковых автомобилей могут переждать непогоду на парковках у объектов дорожного сервиса.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.