Барнаулец продал взятый в аренду пылесос

Деньги он потратил на собственные нужды.

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В полицию обратился житель Барнаула 1988 года, который сообщил, что накануне мужчина арендовал у него моющий пылесос стоимостью более 50 000 рублей, однако в обозначенный срок имущество не вернул.

Мужчина попытался самостоятельно решить вопрос, но недобросовестный арендатор технику не вернул.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Пылесос он продал неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.