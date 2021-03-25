Каким будет инициативное бюджетирование в Барнауле

23 марта в администрации города за круглым столом встретились руководители отраслевых комитетов администрации города, главы районных администраций, депутаты Барнаульской городской Думы, Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, председатели органов ТОС города. Они обсудили новую форму взаимодействия власти и населения в решении вопросов местного самоуправления – инициативные проекты, которые предусмотрены Федеральным законом № 131 с 1 января 2021 года.

Многофункциональная площадка в поселке Научный Городок была открыта в рамках проекта поддержки местных инициатив. Фото из архива “ВБ”

Для всех барнаульцев

Тема участия населения в решении вопросов местного значения для нашего региона не нова. Но долгое время возможность реализовывать проекты по созданию комфортной среды в рамках программы поддержки местных инициатив предоставлялась исключительно жителям сельских территорий. Для барнаульцев это значило лишь то, что грантовую заявку могли подать только жители пригородных территорий Центрального, Индустриального и Ленинского районов.

– Благодаря внесению изменений в федеральный закон, рассчитывать на бюджетную поддержку местной инициативы теперь смогут и городские жители. Для того чтобы этот механизм начал работать в Барнауле, нам необходимо разработать соответствующий документ, а городской Думе – утвердить это решение, – рассказал Юрий Еремеев, заместитель главы администрации, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». – Сегодня задача всех собравшихся – обсудить главные аспекты будущего проекта.

По инициативе ТОСов

Инициативное бюджетирование – это, по свой сути, грантовые проекты, в реализации которых у барнаульских органов ТОС есть успешный многолетний опыт. Именно поэтому партия «Единая Россия» выступила с предложением интегрировать в механизм рассмотрения и принятия решений по заявкам органы ТОС. По словам Юрия Еремеева, ТОСы – это сильный институт гражданской инициативы, имеющий не только опыт в реализации грантов, но и наработанные механизмы проведения конференций, что крайне важно для участия в инициативном бюджетировании.

На бюджетную поддержку могут рассчитывать проекты по созданию объектов физической культуры и спорта, мест массового отдыха людей, проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, по строительству детских площадок, дорог, объектов благоустройства и монтажу линий наружного освещения. Можно сказать, все самые востребованные у барнаульцев виды работ могут попасть под муниципальную поддержку. Что требуется от горожан, проживающих на территории, где будет реализовываться проект?

– Предполагается, что финансирование инициативного проекта будет осуществляться за счет бюджетных средств и инициативных платежей в размере 90% и 10% соответственно. Финансовое и трудовое участие граждан носит обязательный характер, – рассказывает Татьяна Барышева, начальник отдела общественных связей и безопасности. – Процесс внесения предложений включает два следующих друг за другом этапа: обращение инициатора проекта в администрацию города за определением территории, на которой планируется реализация инициативы, и внесение проекта для рассмотрения и принятия решения специально созданной комиссией. Планируем утвердить единый день приема заявок на инициативное бюджетирование, чтобы рассмотреть все проекты в течение 30 дней с момента их внесения.

Дискуссия о будущем проекте инициативного бюджетирования в Барнауле получилась продуктивной. Фото Михаила Полубедова

Мнения и предложения

В обсуждение основных положений, изложенных разработчиками, активно включились депутаты городской Думы, члены Общественной палаты Барнаула, Народного фронта, органов ТОС.

– Проект о порядке выдвижения инициатив представляет собой действенную форму вовлечения населения в решение вопросов местного значения, – отметила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы. – Мне представляется некорректным определение единого дня подачи заявки, это в какой-то мере ограничивает права и свободы людей. Предлагаю увеличить этот срок до трех-пяти дней. Чтобы вовлечь горожан, нужно максимально упростить механизм подачи заявки, предложенная на сегодняшний день процедура несколько перегружена.

Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк предложил внести в число приоритетных направлений «докручивание» нацпроектов, в частности, «Комфортную городскую среду» в нейтральных неблагоустроенных зонах у придомовых или общественных территорий.

Глава Центрального района Максим Сабына от имени руководителей всех районных администраций высказал мнение о необходимости формирования сметы будущего проекта с привлечением экспертов из профильных комитетов администрации города, кроме того предложил не ограничивать долю финансового участия граждан десятью процентами от стоимости проекта.

– Строительство среднестатистической детской площадки обходится в 1,5 млн рублей, из них 150 тысяч должны внести жители территории. Но у нас есть ряд пригородных территорий, где жители не смогут собрать необходимую сумму – это автоматически исключит их возможность участия в инициативном бюджетировании. Предлагаю установить долю софинансирования жителей в размере не менее 5% от общей стоимости проекта, а тем, кто внесет больше в качестве бонуса начислять дополнительные баллы для конкурсного отбора, – добавил Максим Сабына.