Галина Юзефович о тиражах, гонорарах, критиках и литературных премиях

В краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках книжного фестиваля «Издано на Алтае» состоялась онлайн-встреча с Галиной Юзефович – пожалуй, самым популярным и авторитетным литературным критиком в нашей стране. Тему беседы Галина Леонидовна обозначила сама, представив ее как «Жесткий разговор о современной литературе».

Галина Юзефович

Равнение на Акунина

– В эти дни в Москве проходит международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн», которая стала поводом для дискуссий о состоянии книжной отрасли, переживающей сегодня непростые времена. Так, сегодня в России наблюдаются невероятно низкие тиражи, которые за последние 12 лет снизились на 40-60%, то есть почти вдвое. Для страны с населением в 145 млн человек и с традиционно высоким уровнем интереса к чтению это очень мало. (Для сравнения – примерно такого же объема тиражи выпускаются в Норвегии, где проживает 5 млн жителей). Как следствие – низкие авторские гонорары для писателей. Чтобы зарабатывать на писательском труде, нужно хотя бы 80% своего времени посвящать литературе или быть, как минимум, Гузель Яхиной, Борисом Акуниным или Дарьей Донцовой. Поэтому наши писатели, как правило, сочиняют в свободное от работы время и получают за это совсем небольшие деньги – так, роман, вышедший в крупном издательстве, приносит автору примерно 80 тыс. рублей (ну и еще по 20-30 тыс. в год идут с продаж). А ведь по-хорошему часть этих денег должна перечисляться еще и литературным агентам, которые обеспечивают приток новых авторов в издательства. Обычно это 10-30% от писательского гонорара, который и без того небольшой. В итоге в России можно говорить об отсутствии института литературных агентов, а значит, о сложном пути автора к читателю и издателю.

Герметичный подход

– Если во всем мире литературные премии – это мощнейшие маркетинговые институты, то в России они не работают. Скажем, в Великобритании книги, вошедшие в лонг-лист, автоматически подскакивают в цене как минимум вдвое. Ситуация с коротким списком выглядит еще более впечатляюще. Потому что британский читатель привык доверять выбору Букеровской премии. В нашей стране, увы, такая привычка не сформировалась. Не очень большим спросом пользуется российская литература и за рубежом. Казалось бы, какая нам от этого печаль? Однако уже доказано: любая литература чувствует себя лучше, если она включена в мировой контекст, а наши писатели свободно конвертируемы. Как следствие, в русской литературе наблюдается некая герметичность – то есть русские писатели пишут для русских читателей. Это было бы здорово, будь у нас большие тиражи. Еще в нашей стране не хватает литературной критики, которой можно было бы доверять, а книжный рынок предельно монополизирован. Существует одно большое издательство «Эксмо-АСТ», контролирующее 60-80% рынка. К тому же, если разобраться, то это не издательство как таковое, а вертикально интегрированный холдинг, в который входят различные сервисы вроде «ЛитРес», MyBook, даже сеть книжных магазинов «Читай-город».

Фото Екатерины Пушкарской

Смена парадигмы

– Между тем, на российском книжном рынке можно наблюдать и ряд позитивных тенденций. Наша страна переживает период бурного развития книжных клубов. То есть идея рассматривать книгу как социальный проект, как повод для встречи единомышленников – довольно популярная и важная тема. Еще лет пять назад подобного в России не было. Нельзя не отметить, что все мы сегодня наблюдаем этап колоссального развития аудиокниги, которая расценивается вовсе не как конкурент или замена бумажной или электронной книге. Скорее, это ее дополнение. Эти аудио-продукты впервые за всю историю чтения претендуют на ту часть нашего времени, которую долгое время невозможно было наполнить каким-либо интеллектуальным занятием. И если раньше нельзя было читать книги и совершать пробежку, гладить белье, ехать за рулем, отводить ребенка в школу, то теперь это стало возможно. 70% пользователей аудиоформата – это люди, которые до этого читали по четыре книги в год, то есть крайне мало. Теперь же со сменой парадигмы мы получили новых читателей, новый тип литературы. Не случайно некоторые авторы стали издавать аудиокниги прежде, чем выйдет бумажная версия произведения – это «Тени тевтонов» Алексея Иванова, «Пост» Дмитрия Глуховского, «Просто Маса» Бориса Акунина.

Новые имена

– Появились в российской литературе и новые имена. Приведу в пример четыре книги, но на деле их неизмеримо больше: «Покров-17» Алексея Пелевина, питерского писателя, однофамильца Виктора Пелевина, «Риф» Алексея Поляринова, «Невероятные происшествия в женской колонии № 3» Киры Ярмыш, «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой. Возрождается и русская малая проза, в которой показательными я назову несколько книг – сборник «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой, «Земля случайных чисел» Татьяны Замировской, «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой. Настоящий расцвет переживает и направление нон-фикшн – просветительская и познавательная литература. Еще десять лет назад практически 100% рынка этих книг составляли переводные издания. Сегодня же русский нон-фишн превзошел западные аналоги. И этот раздел литературы сегодня как никогда конкурентоспособен на международном рынке. В числе ярких работ – «Безлюдное место» Саши Сулим, «Вирус, который сломал планету» Ирины Якутенко, «Опасные советские вещи» Александры Архиповой и Анны Кирзюк, «Евангелие от LUKA» Максима Винарского.

Фото Екатерины Пушкарской