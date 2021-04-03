Где купить билеты на барнаульский этап Кубка мира по гребле?

Поступили в продажу билеты на барнаульский этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 марта. Стоимость их достаточно демократичная.

Цена входного билета на трибуну – 200 рублей, на набережную каналу в зрительскую зону – 100 рублей. Детям до пяти лет вход бесплатно. Обращаем внимание, что билет действует в течение того дня, на который куплен.

Купить билеты можно в интернете на сайте Kassy.Ru. Также работают офлайн-кассы, расположенные в четырёх торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5%) – это гипермаркет «Лента», ТРЦ «Европа», ТРЦ «Пионер» и ТЦ «Бум».

Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале, откуда до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Ещё один вариант добраться общественным транспортом – электричка от вокзала Барнаул. Расписание автобусов «Речной вокзал – Гребной канал» и электропоездов с остановкой на платформе «Гребной канал» будет опубликовано позднее.

Планируется, что на каждый из четырёх дней II этапа Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ будет продано по 2 тысячи билетов на зрительскую трибуну и 4750 билетов на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места на трибуне).

Ранее мы рассказывали, как в Барнауле готовятся к проведению этапа Кубка мира.