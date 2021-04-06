«Студенческую весну» в Барнауле открыли танцевальным флешмобом

На выходных в Барнауле стартовал XXIV краевой фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2021».

Флешмоб в честь открытия фестиваля состоялся в нескольких уголках Нагорного парка. Фото Андрея Чурилова

Открылся фестиваль 4 апреля танцевальным флешмобом в Нагорном парке. В нем приняли участие более 150 представителей лучших студенческих хореографических коллективов. Но здесь ребята не демонстрируют свое танцевальное мастерство и креативные фишечки своих ансамблей:

– У нас есть постановщик, мы слушаемся его во всем, повторяем движения, стараемся делать это весело и дружно, – говорит Галина Гряникова, одна из участниц флешмоба. На «Фесте» она выступит в направлении народного танца с ансамблем «Родники» Алтайского госуниверситета.

Флешмоб снимали на видео: к концу фестиваля эти кадры превратятся в клип про «Фесту», который покажут на гала-концерте. Также, в итоговый ролик, возможно, войдут кадры с конкурсных дней, подготовительных мероприятий или репетиций коллективов.

Фото Андрея Чурилова

Студентов объединяет не только сам фестиваль, но и съемки: пока ребята переходят от одной локации Нагорного парка к другой, они успевают и перезнакомиться, и спеться – в буквальном смысле.

– Нас связала музыка, – смеются ребята, прерывая дружное пение.

В этот раз участникам несколько сложнее готовиться к выступлениям, ведь предыдущая «Феста» прошла в декабре, и на подготовку к весеннему конкурсу осталось совсем мало времени. Коллективам пришлось репетировать втрое чаще.

– Обычно репетиции у нас проходят три раза в неделю, но «Феста» – это особый случай, поэтому мы собирались практически каждый день, у нас есть один выходной на неделе, – делится Галина Гряникова. – По два часа в день, потому что учеба, к сожалению, больше не позволяет.

– Мы репетировали достаточно долго, снимали разные помещения, ведь в вузе не всегда получается встретиться, – говорит участница другого хореографического коллектива Алёна Пономарёва из студии «Вива Данс» АлтГПУ. – Мы много раз репетировали на разных сценах в университетах, и везде все удобно. Я чувствую себя уверенно.

Фестиваль студенческого творчества продлится до 9 апреля. Его участниками станет почти тысяча учащихся высших и профессиональных образовательных организаций региона.

Конкурсная программа «Фесты» включает в себя вокальное, музыкально-исполнительское, танцевальное, театральное направления, выступления в оригинальном жанре, конкурс журналистов, фото- и видеоконкурсы. В каждой из номинаций определят победителей и призеров, однако по решению оргкомитета фестиваля общий зачет в 2021 году отменен.

Выступления и смотры пройдут на площадках вузов краевой столицы и в Краевом дворце молодежи. Лучшие номера «Студенческой весны» войдут в программу гала-концерта, который состоится 9 апреля в ДК города.