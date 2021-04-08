Барнаульцы смогут написать цифровой диктант

Всероссийская акция «Цифровой диктант» проводится в России уже в третий раз (с 2019 года). Её цель — оценить уровень цифровой грамотности граждан, а также эффективность образовательных проектов для населения. В 2020 году акция приобрела особую популярность (сказалась пандемия с ограничениями и изоляцией), а число ее участников выросло в несколько раз и превысило 330 тысяч человек во всех регионах России. Причем Алтайский край, по оценке краевого Министерства цифрового развития и связи, вошел в число самых активных.

«Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте», — пояснила начальник отдела реализации федеральных программ и проектов Минцифры Алтайского края Елена Долгова.

Она рассказала, что тестирование будет проводиться онлайн. Чтобы стать участником диктанта, надо зарегистрироваться на официальном сайте «Цифрового диктанта», указав свой возраст (от него будет зависеть сложность вопросов) и адрес электронной почты (для получения результатов тестирования и сертификата об участии в акции).

Несмотря на дистанционный формат «Цифрового диктанта», несколько небольших очных (офф-лайн) площадок откроются в вузах Барнаула и в Бийске. Главной площадкой «Цифрового диктанта» станет АлтГУ, где 14 апреля в 11:00 состоится торжественное открытие. На церемонию придут два краевых министра: образования и науки — Максим Костенко и цифрового развития и связи — Евгений Зрюмов. Гостей будет принимать хозяин — ректор АлтГУ Сергей Бочаров.