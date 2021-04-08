Стало известно, где планируется установить надпись «Барнаул орденоносный»

Из 30 предложенных барнаульцами вариантов выбрали здание по ул. Гоголя, 48.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Представители общественности проанализировали все предложения, но для размещения букв «Барнаул орденоносный» выбрали именно это место.

«Мы долго рассматривали все возможные варианты. Мы приняли, я считаю, взвешенное решение — разместить буквы на здании городской администрации по ул. Гоголя, 48. В том числе и в части возможности надлежащего содержания конструкции, чего не было на предыдущем месте ее размещения. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти», — сказал Сергей Войтюк, руководитель регионального отделения ОНФ.

В числе преимуществ этого варианта: хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, так как оно является муниципальной собственностью.

Специалисты МКУ «Архитектура» уже выполнили эскизный проект размещения текста «Барнаул орденоносный» и ордена Октябрьской революции на здании по адресу: ул. Гоголя, 48. По проекту высота букв составляет 1,5 метра, длина всей конструкции — 41 метр, диаметр ордена — 3,5 метра, передаёт пресс-служба мэрии.