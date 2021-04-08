Стало известно, где планируется установить надпись «Барнаул орденоносный»

Из 30 предложенных барнаульцами вариантов выбрали здание по ул. Гоголя, 48.
Представители общественности проанализировали все предложения, но для размещения букв «Барнаул орденоносный» выбрали именно это место.
«Мы долго рассматривали все возможные варианты. Мы приняли, я считаю, взвешенное решение — разместить буквы на здании городской администрации по ул. Гоголя, 48. В том числе и в части возможности надлежащего содержания конструкции, чего не было на предыдущем месте ее размещения. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти», — сказал Сергей Войтюк, руководитель регионального отделения ОНФ.
В числе преимуществ этого варианта: хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, так как оно является муниципальной собственностью.
Специалисты МКУ «Архитектура» уже выполнили эскизный проект размещения текста «Барнаул орденоносный» и ордена Октябрьской революции на здании по адресу: ул. Гоголя, 48. По проекту высота букв составляет 1,5 метра, длина всей конструкции — 41 метр, диаметр ордена — 3,5 метра, передаёт пресс-служба мэрии.