Соцсети: в Барнауле обокрали офис микрозаймов

Разбойное нападение произошло сегодня, 12 апреля 2021 года, около 9:00.

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщили, что в Барнауле по адресу: Антона Петрова, 170г ограбили офис микрокредитной компании. По словам барнаульцев, неизвестный мужчина угрожал ножом сотруднику офиса. Он украл 20 тысяч рублей, а после скрылся на автобусе 35 маршрута. На месте происшествия работает полиция.

Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку, черную шапку с отворотом, синие джинсы, черные ботинки.

Официальной информации на момент публикации нет.