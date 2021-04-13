Во Всемирный день рок-н-ролла узнаем, легко ли в Барнауле живется молодым музыкантам?

После смягчения коронавирусных ограничений оживает концертная жизнь, еженедельно в Барнауле проходят выступления местных групп и различные рок-фестивали. Одно из самых частых имен, встречающихся на афишах – Илья Нузиров.

Илья Нузиров. Фото из личного архива

Сам себе оркестр

Илье Нузирову 29 лет, из них одиннадцать он живет в Барнауле. Вообще он из Горно-Алтайска, точнее, из села Манжерок. Там-то он и начал заниматься музыкой, наслушавшись «Короля и Шута» и «Арии». Сначала изучал гитару дома, по самоучителю, потом оказался в горно-алтайском клубе авторской песни «Маяк».

– Первый раз на сцену я вышел в школе. Причем сначала я просто пел. Уже потом, когда на гитаре стало получаться что-то стоящее, стал выступать с ней. Затем появилась первая группа, – вспоминает Илья.

О том, что музыка станет его основной деятельностью, он тогда не думал. Первое образование с ней было не связано. Но, изучая в АлтГУ психологию, Илья писал песни, активно выступал и понял, что это – его.

– Раз уж я решил работать в музыкальной сфере, то неплохо бы иметь и соответствующий диплом, потому и пошел в колледж культуры, где сейчас учусь на втором курсе, – рассказывает Илья. – Это и для работы нужно, и кругозор расширяет. Два года назад я еще не играл джазовых стандартов, не знал сольфеджио и гармонии, а это полезно. Да, и без знания нот можно виртуозно играть, но понимание базовых вещей дает больше возможностей для самовыражения.

Себя Илья Нузиров называет рок-н-рольщиком, хотя есть в репертуаре и авторская песня, и джаз исполняет. Он играет на гитаре, на концертах подыгрывает себе на губной гармошке, на базовом уровне владеет клавишными и ударными. Сам пишет и музыку, и тексты к своим песням. Одно время Илья даже публиковал свои стихи на поэтических сайтах, но все же считает себя в первую очередь музыкантом. Любые его стихи со временем все равно обретают музыкальный вид, а мотивы даются легче рифм.

Выступает Илья и один, и в составе различных групп.

– В основном, если говорим о каких-то кавер-выступлениях или сольных, на сцене я один с акустической гитарой что-то исполняю. Но есть и коллаборации. Например, группа New Zero – это дуэт, делающий каверы. В Горно-Алтайске есть группа MZK – расшифровывается как «Музыканты зовут на концерт». Это полноценная электрическая группа, четыре человека. Есть еще одна горно-алтайская группа Palm Beach 04, в которой я сессионно играю на бас-гитаре, с ней мы неоднократно участвовали в фестивале Because of The Beatles на «Бирюзовой Катуни», – рассказывает Илья.

Всемирный день рок-н-ролла отмечается 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

Смелость и упертость

Легко ли жить музыканту в Барнауле, если он не входит в состав краевых или городских оркестров, а значит, не имеет гарантированной зарплаты, места для выступления и так далее?

– Все время, сколько живу в Барнауле, работаю как раз в этой сфере, – говорит Илья. – Если не считать прошедший пандемийный год, то на свой выбор не жалюсь. Все зависит от того, что ты можешь и хочешь. Можно преподавать, выступать на корпоративах, участвовать в концертах, выпускать альбомы. Если ты любишь свое дело, ты в любом случае найдешь варианты.

Многие дают уроки, сам Илья работает преподавателем в барнаульской Рок-школе. Кстати, уроками музыки в Барнауле интересуются не только дети или подростки. Востребованы они и у взрослых, в юности представлявших себя героями сцены, а сейчас наверстывающих упущенное.

Рок-н-рольный мир Барнаула богат и разнообразен. Есть ветераны рок-сцены, например, «Девятка» или группа Владимира Кислова. Есть относительно молодые команды – «Академия художеств», «Волны», «Горизонталь». Все они на слуху, гастролируют по Сибири, выпускают альбомы.

– Честно скажу, мне сложно сравнивать, в каких городах какие условия для работы. В Барнауле они вполне нормальные. Есть студии для репетиций и записей, есть специалисты, работающие со звуком, с видео, много энтузиастов, неравнодушных к рок-музыке, – рассказывает Илья.

Любой музыкант, однажды взявший в руки гитару или другой инструмент, мечтает о славе. Но всё же признаем: мало каким барнаульским группам удается получить известность за пределами Сибири. И на большие фестивали они не так часто ездят, и на «Нашем радио» их не крутят, не говоря уже о сольных концертах где-нибудь в Москве, Питере или где-то поблизости.

– Почему не звучим на «Нашем радио» – вопрос, скорее, к радио, – рассуждает Илья. – Хотя на местном вещании был проект, в котором участвовали местные группы и музыканты, в том числе и я.

Вообще, как считает Нузиров, границ для творчества сейчас нет – YouTube, соцсети и музыкальные платформы дают большие возможности. Но свое творчество нужно уметь продвигать. Писать песни, играть на гитаре и петь – это уже три разные вещи, не всегда сочетающиеся в одном человеке. А чтобы вести свои страницы, договариваться с кем-то, продавать музыку – тут нужно иметь предпринимательскую жилку.

Илья Нузиров: – Здорово, когда есть отдельный человек, кто этим занимается. Меня иногда называют человек-оркестр, потому что занимаюсь всем сам. Но я скорее человек-гитарист, и на все время не хватает, ведь еще и даю уроки, и сам учусь, и семья есть. Бывает, в какой-то момент силы заканчиваются, думаешь: «Все, сегодня дома посижу, никакой музыки». Меня поддерживает жена Алиса и друзья по группам. В нашем деле нужна упертость. Силы дает опять же творчество – вот в субботу сыграли трибьют группы «Король и Шут». Нас так классно принимали, это здорово заряжает.

Нузиров рекомендует молодым музыкантам посещать концерты любимых групп – потом тоже хочется концерт дать или классную песню записать.

А еще не надо бояться вписываться в проекты, предлагаемые известными артистами, в пандемию их, кстати, стало больше. Сам Илья в прошлом году принял участие в проекте группы Animal ДжаZ, записал кавер на их песню «Чувства».

Выйдем на улицу

Если в группах в Барнауле недостатка нет, то с площадками все сложно. С закрытием «ТАССа», «Джема» и «Эльбруса» в краевой столице появился дефицит атмосферных мест. Сейчас основными местами для выступления местных групп стали зал «Хурма» и Hairy Lemon Pub, но они на окраинах.

Возможно, летом этот пробел компенсируют открытые площадки, в Барнауле появился соответствующий проект, провели кастинг, определили, кто именно будет играть. – Сам я никогда не пробовал стритовать, выступать «на шапку», стоя где-нибудь на проспекте – то ли смелости не хватает, то ли формат не мой, – признается Илья. – Но однажды играл в «Барнаульской крепости» на открытой площадке. Кто-то сидел и слушал постоянно, другие приходили-уходили. Это очень интересный опыт.