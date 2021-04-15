Заправка горит в барнаульском посёлке

Возгорание автозаправочной станции в селе Лебяжье на улице Садовой произошло сегодня, 15 апреля 2021 года.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что около 13:15 на АЗС раздалось два хлопка, после чего появился чёрный дым. По их словам, на объекте несколько дней велись строительные работы: ставили забор, лили бетон, работали со сваркой.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что пожар на данный момент ликвидируют. По предварительной информации площадь возгорания около 100 кв.м. В работе задействовано более 80 человек, порядка 25 единиц техники. Создано 2 боевых участка. Работа на месте продолжается.

В 14:05 поступило сообщение о ликвидации открытого горения. Работа на месте продолжается.

По сведениям источников «Вечернего Барнаула», на АЗС загорелся бензовоз, когда сливал топливо, а потом уже ёмкость.

Проезды со стороны Южного и Змеиногорского тракта перекрыты.

Пожарные ликвидировали открытый огонь.