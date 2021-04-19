Алтайский политех рассчитывает на краевую поддержку целевого обучения

Однако профильные министерства считают рискованным свое непосредственное участие в схемах, предлагаемых АлтГТУ по целевой подготовке специалистов для реального сектора краевой экономики.

Фото: Наталья Долматова, пресс-служба АлтГТУ

Действующие постановления Правительства РФ позволяют вузам готовить специалистов для нужд региональной экономики за счет средств федерального бюджета, а региональным властям – участвовать в этом процессе как полноправной стороне организации целевого обучения и взаимовыгодного взаимодействия вузов и работодателей.

Применению этого механизма было посвящено специальное совещание, которое провел 16 апреля в стенах АлтГТУ ректор «политеха» Андрей Марков. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств т.н. «экономического блока» Правительства Алтайского края – Министерства промышленности и энергетики, Министерства экономического развития, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства цифрового развития и связи, ряда краевых управлений.

Андрей Марков предложил краевым ведомствам включиться в работу по привлечению предприятий и самим участвовать в вовлечении абитуриентов в договорные отношения с целью гарантированного их трудоустройства после окончания вуза в реальном секторе региональной экономики. АлтГТУ, по его словам, готов по такой схеме обучать около 10 процентов абитуриентов от всего числа своего планового набора (это около 150 человек).

– Все – и краевая власть, и работодатели, и вузы – заинтересованы в решении проблемы кадров для региональной экономики, – отметил Андрей Марков и призвал все стороны включиться в процесс. Тем более, что готовить специалистов для нужд предприятий разных отраслей и форм собственности предполагается за бюджетный счет.

Меду тем предлагаемый механизм организации на базе АлтГТУ целевого обучения особого энтузиазма у представителей министерств и ведомств не вызвал. Ведь выступая стороной договора (вместе с будущим выпускником и конкретным предприятием, куда он должен прийти после окончания учебы), краевые ведомства берут на себя ответственность за их последующее трудоустройство. А гарантировать его по истечению нескольких лет обучения ведомства просто не в состоянии. Предприятия-заказчики могут отказаться от ранее сделанных заявок на специалистов, наконец, просто прекратить свою деятельность. Причем никаких особых властных полномочий и рычагов воздействия в отношении хозяйствующих субъектов (тем более, находящихся в частной собственности) у краевой власти по закону нет. В то же время министерства и ведомства будут нести в случае форс-мажора финансовую ответственность за неисполнение договорных обязательств, на финансирование которых потрачены средства бюджета.

– Мы не видим себя в этой схеме. Риски слишком велики, – заявил замначальника Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Его поддержали представители других министерств и ведомств. Они предложили вынести этот вопрос на обсуждение в Правительство Алтайского края, чтобы на самом высоком уровне определить отношение краевой власти к участию в этом проекте.

Впрочем, руководство края уже высказало поддержку любым усилиям по решению в крае острой кадровой проблемы. Об этом, в частности, недавно заявил заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Климин, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров. Климин сообщил, что краевые власти в настоящее время разрабатывают свои региональные программы профессиональной переподготовки. В частности, кадров для промышленности и энергетики. Причем, по словам вице-премьера, как раз именно АлтГТУ должен стать базовой «кузницей кадров» для экономики Алтая.

Присутствовавшие на совещании представители властных структур не возражали против необходимости расширения подготовки кадров за счет федеральных средств, но явно не были готовы взваливать на себя дополнительные полномочия, рисковать ответственностью и средствами краевого бюджета.

– Полагаю, что выход из возникшей коллизии, сложившихся разногласий есть. Он заключается в работе с надежными предприятиями, которые твердо гарантируют трудоустройство у себя выпускников, обучавшихся в нашем вузе по целевому набору. Особого риска для властных структур не вижу, есть юридические тонкости и правовые нюансы, которые вполне регулируются и решаются в рабочем порядке, – подытожил Андрей Марков, сообщив, что технический университет и другие вузы края готовы обратиться к губернатору и председателю Правительства края Виктору Томенко с предложением разобраться в сложившейся ситуации.