Публикуем актуальную информацию о перекрытии трасс в Алтайском крае

20 апреля 09:06 2021

Ограничения ввели из-за паводка.

Фото: Минтранс Алтайского края

По данным на 8 часов 20 апреля 2021 года введено ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе.

Также продолжает действовать ограничение на трех участках дорог:

  • Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе,
  • К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово –К-05 в Целинном районе,
  • Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе.

Есть альтернативные проезды.

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению движения.

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.