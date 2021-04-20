Публикуем актуальную информацию о перекрытии трасс в Алтайском крае

Ограничения ввели из-за паводка.
По данным на 8 часов 20 апреля 2021 года введено ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе.
Также продолжает действовать ограничение на трех участках дорог:
Есть альтернативные проезды.
В ближайшее время начнутся работы по восстановлению движения.
Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: