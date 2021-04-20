Публикуем актуальную информацию о перекрытии трасс в Алтайском крае

Ограничения ввели из-за паводка.

Фото: Минтранс Алтайского края

По данным на 8 часов 20 апреля 2021 года введено ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе.

Также продолжает действовать ограничение на трех участках дорог:

Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе,

К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово –К-05 в Целинном районе,

Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе.

Есть альтернативные проезды.

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению движения.

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: