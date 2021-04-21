Около 600 человек приняли участие в фестивале хоровой музыки в Барнауле

На сцене Дворца культуры Барнаула прошел региональный фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», собравший лучшие коллективы со всего Алтайского края. Афиша хорового форума включала в себя произведения самых разных жанров – от народного пения до эстрадного и академического вокала.

Барнаульский детский хор под управлением Инессы Грицай. Фото Натальи Катренко

Новосибирск отдыхает!

«Хоровод хоров» проходит в нашем городе во второй раз, выдержав паузу в прошлом году из-за пандемии. Этот масштабный проект призван укрепить связи между коллективами, создать единое культурное пространство, способствующее развитию традиций хорового пения.

– В «Хороводе хоров» приняли участие 33 коллектива, большая часть которых представляла Барнаул, – рассказала член жюри, председатель правления региональной общественной организации «Хоровое общество Алтайского края», заместитель директора Барнаульского академического хора Сима Тарнецкая. – К сожалению, из-за пандемии в фестивале-конкурсе смогли принять участие далеко не все желающие, некоторые коллективы не успели собрать артистов и подготовить программы. Но все же планка, которую задали хоровики, как всегда, была высока. Довольно мощно заявили о себе такие мужские коллективы, как «Сибирский кедр» из Мамонтово и «Русичи» из Солтонского района. И хотя на этот раз были мало представлены детские музыкальные школы и школы искусств, все же детский казачий ансамбль «Услада» из барнаульской ДМШ № 5 заставил говорить о себе.

Традиции хорового пения в Барнауле сформированы очень давно педагогами Алтайского государственного института культуры и музыкального колледжа, воспитавшими немало учеников, которые в свою очередь возглавили певческие коллективы. Не случайно председатель жюри «Хоровода хоров» – заслуженный артист России, художественный руководитель «Вокального ансамбля Павла Шаромова» при Новосибирской филармонии Павел Шаромов, подводя итоги форума, отметил: «По сравнению с Барнаулом Новосибирск просто отдыхает!», так как соседний город-миллионник не может похвастаться обилием хоровых коллективов такого уровня, как у нас. К тому же именно Барнаул нередко становится инициатором больших событий вроде Ассамблеи хормейстеров, которая вот уже который год собирает более ста хоровиков со всей страны. Разумеется, в числе ее почетных гостей – и новосибирские коллеги.

Организаторы проекта «Хоровод хоров» – городской комитет по культуре, Дворец культуры города Барнаула, региональная общественная организация «Хоровое общество Алтайского края», Центр народной культуры «Оберег».

Наше, исконно русское

В этом году программа «Хоровода хоров» включала в себя не только выступления на сцене, но и мастер-классы для педагогов и участников форума. Так, гости из Новосибирска – Павел Шаромов и заведующая отделением сольного и хорового пения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Анастасия Лысякова – провели занятия по темам: «Современный подход в обучении народному пению», «Музыкальные идеи для стильных преподавателей: стилистическая обоснованность и грамотность в музыкальном искусстве».

Фото Натальи Катренко

Но все же главным поводом для встречи стали выступления коллективов на большой сцене ДК города Барнаула, по итогам которых определили победители. К примеру, известный педагог Инесса Грицай представила на фестивале сразу три творческих коллектива: младшую группу Барнаульского детского хора, кандидатский состав Барнаульского детского хора, а также старшую группу Барнаульского детского хора. Каждый из них на «Хороводе хоров» был единодушно признан лауреатом I степени. Несколько наград завоевала и вокально-хоровая студия «Маленькая страна» Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи, и ансамбль народной музыки «Жалейка», действующий при ДК «Южный».

– Хоровое пение – это наше, исконно русское, – рассуждает Сима Тарнецкая. – Это наша история, то, что всех объединяет. Обратите внимание на детей, поющих в хоре, на то, как у них горят глаза. Они одухотворены, все словно изнутри светятся. Недаром считается, что хоровое творчество – уникальный опыт работы в команде, где индивидуальность не подавляется, а в полной мере раскрывается, где нужно работать на одном дыхании с теми, кто стоит на сцене рядом с тобой.

Завершением этого хорового праздника стало выступление на одной сцене всех творческих коллективов, принявших участие в фестивале. Вместе они исполнили гимн нашей страны.